La Seu d’Urgell vol evitar la venda de begudes alcohòliques a menors

Des de les regidories de Salut i d’Educació de l’ajuntament de la Seu d’Urgell, l’Oficina Jove de l’Alt Urgell i el programa Salut i Escola de l’Institut Català de la Salut ( ICS) s’han iniciat actuacions dirigides a protegir la salut dels infants i joves, informa aquest divendres el consistori en un comunicat.

En concret, aquest any es vol incidir en la problemàtica de la venda i consum d’alcohol a menors de 18 anys i vetllar pel compliment de la normativa segons el que marca la Llei 1/2002, d'11 de març, de tercera modificació de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència.

L'elevat consum de begudes alcohòliques és un dels principals factors afavoridors de l'aparició de problemes socials i de salut. "La importància d'aquests problemes guarda correlació amb el nivell del consum per habitant, i es constata que el consum de risc entre la població jove catalana ha augmentat considerablement en els darrers anys", afirma l'ajuntament.

Per aquest motiu, s’ha fet arribar a tots els establiments de la Seu d’Urgell on es venen begudes alcohòliques una carta recordatòria de la normativa, acompanyada d’un adhesiu amb l’objectiu de fer visible la problemàtica i sensibilitzar els joves. Aquest distintiu, de color verd i que queda fixat a l’establiment, hi diu 'Aquí no venem alcohol a menors. Protegim la teva salut. Complim la normativa'.