La Seu d’Urgell fa un minut de silenci per recordar les víctimes de la Covid-19

L’ajuntament de la Seu d'Urgell s’ha adherit aquest dimecres al minut de silenci que s’ha fet a les 12 del migdia a diverses poblacions per recordar les víctimes de la Covid-19. L’alcalde Jordi Fàbrega, el vicealcalde Francesc Viaplana, així com regidors i regidores han seguit el minut de silenci a l’exterior, a la plaça dels Oms, acompanyats per treballadors municipals i veïns i veïnes de la ciutat. Amb aquest acte, el consistori urgellenc s’ha sumat al dol oficial de deu dies aprovat pel consell de ministres espanyol i decretat per la Generalitat de Catalunya. Aquest dol s’ha establert des de les 00.00 hores d'aquest dimecres fins a la mitjanit del pròxim divendres 5 de juny.

Un nou cas a la Val d’Aran

D’altra banda, en les darreres hores s’ha confirmat un nou cas a la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran. Es tracta d’una persona de la Val d’Aran que es troba en aïllament domiciliari, tal com ha confirmat el Conselh Generau. També ha explicat que s'ha posat en marxa el protocol de seguiment, d'acord amb el Servei de Vigilància Epidemiològica, i els professionals sanitaris d'atenció primària de l’Espitau Val d'Aran realitzaran un seguiment als contactes de la persona afectada, per comprovar que no hi hagi més contagiats. El govern aranès ha volgut recordar a la ciutadania que és necessari seguir totes les mesures preventives establertes per les autoritats sanitàries per evitar un nou rebrot de Covid-19.