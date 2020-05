Usuaris de l'R3 demanen que dilluns ja es restableixi el servei de tren entre Puigcerdà i Ripoll

La plataforma 'Perquè no ens fotin el tren' ha reclamat que es posi de nou en servei la connexió de tren entre Ripoll i Puigcerdà de l'R3 a partir de dilluns vinent amb totes les freqüències. La seva portaveu, Montse Ayats, ha explicat a l'ACN que si finalment les comarques de Girona també entren a la fase 1 "no tindrà cap raó de ser" que la setmana vinent encara no funcioni. Si bé entenen que durant el confinament total per l'emergència sanitària es va haver de suspendre, creuen que amb la represa parcial de l'activitat de fa setmanes ja s'hauria d'haver recuperat. A més, lamenten que només hi hagi tres autobusos al dia com a alternativa malgrat la represa parcial de l'activitat. "La gent ha d'anar a treballar i al metge, és un servei públic", ha subratllat Ayats.

Per Ayats, aquest "és un exemple més" de com Adif, Renfe i el departament de Territori tracten aquesta línia, per la qual fa anys que demanen millores. "A la més mínima es troba una excusa perquè no funcioni", ha subratllat. També ha explicat que fa uns dies van presentar una queixa al Síndic de Gregues per denunciar la situació i també van demanar explicacions a Territori. La resposta, segons Ayats, és que Adif i Renfe no reprenien el servei per temes logístics, sanitaris i per l'estat d'alarma. També se'ls va informar que es treballa per reprendre el servei a finals d'aquest mes de maig. Des de l'ajuntament de Ribes de Freser també s'ha exigit la recuperació del servei el més aviat possible.