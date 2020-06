El romànic de Boí encara la "nova normalitat" amb la reobertura de Sant Climent de Taüll

El Centre del romànic de la vall de Boí ha fet aquest dijous el primer pas cap a la "nova normalitat", amb la reobertura de Sant Climent de Taüll. Aquesta ha estat la primera de les esglésies romàniques de la vall que ha reobert portes després de més dos mesos i mig de tancament per la Covid-19. La posada en marxa s'ha fet amb unes mesures de seguretat sanitària i d'higiene estrictes.

Els primers a experimentar aquestes noves mesures han estat la quinzena de veïns i veïnes de la zona que no s'han volgut perdre la reobertura i la projecció del primer 'mapping' a l'interior de l'església. Aquestes primeres setmanes, fins al 21 de juny, l'entrada al temple i l'assistència a tots els 'mappings' serà gratuïta. Després, quan previsiblement ja puguin visitar-la persones d'altres regions sanitàries, ja tornarà a ser de pagament.

L'alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera, s'ha mostrat "satisfeta de poder reobrir després de gairebé tres mesos de tancament" i ha explicat que entre les mesures preses " s'han tret els bancs i totes les superfícies de contacte, s'ha posat gel a l'entrada i es demana a la gent que porti mascaretes". A més, s'han suprimit les visites guiades i la compra d'entrades a taquilla. Així, sempre s'hauran de fer a través del web per poder controlar l'aforament de la gent.

L'entrada inclourà una visita d'una mitja hora, tenint en compte que el 'mapping' ja dura vint minuts. En aquest sentit, els visitants hauran de triar una hora concreta per fer la visita, per garantir que en cada franja no hi ha més de quinze persones. De fet, a l'interior de l'església s'han col·locat unes marques per indicar on s'ha de posar cadascú a l'hora de veure el 'mapping'. Pel que fa al campanar, s'ha tancat al públic, ja que no s'hi podrien garantir les mesures de seguretat i distanciament. Bruguera ha explicat que "després de cada visita s'haurà de deixar un espai de temps d'uns deu minuts per ventilar l'església i netejar les superfícies de contacte".

Sant Climent de Taüll ha estat la primera de les esglésies en reobrir i servirà de prova pilot. L'objectiu és que "si veiem que funciona bé, anirem reobrint la resta d'esglésies gradualment". Bruguera ha detallat que primer s'obrirà Sant Joan de Boí, després Santa Eulàlia d'Erill, posteriorment Sant Feliu de Barruera i finalment la Nativitat de Durro, amb una distància de quatre o cinc dies entre elles. Aquest sistema, ha afegit, "ens permetrà fer proves aquest mes de juny per tal que al juliol, que és quan creiem que tindrem visitants de fora de la regió sanitària, tot funcioni correctament".

Se suspenen totes les falles de la vall

El que no tindrà la vall aquest estiu, en canvi, seran falles. Aquest mateix dijous l'ajuntament ha confirmat que se suspenen les de tots els pobles, fins i tot les que s'havien de celebrar més tard, les d'Erill la Vall i Taüll, ja al juliol. Bruguera ha explicat que ha estat una decisió dura, però "no podríem garantir les distàncies de seguretat, no entre els fallaires, sinó entre el públic, de manera que hem volgut prioritzar la seguretat de tothom". Amb aquesta suspensió, la vall de Boí se suma a altres poblacions pirinenques, com Alins, Isil, la Pobla de Segur o Vilaller, entre d'altres, que també han suspès les falles a conseqüència de la Covid-19.