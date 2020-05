La Vall de Boí ultima els protocols per reobrir el romànic i intentar salvar les falles d’enguany

L’Ajuntament de la Vall de Boí està estudiant com reobrir les esglésies romàniques i com intentar salvar les diferents baixades de falles d’enguany. Aquests dos atractius, juntament amb l’accés al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, són els que aporten més visitants a la zona els mesos d’estiu, de manera que s’està intentant que quedin el menys afectats possibles pels efectes de la pandèmia.

L’alcaldessa, Sònia Bruguera, explica que pel que fa a les esglésies romàniques, “estem treballant un protocol per determinar com les podrem obrir, amb quines mesures de seguretat ho farem o si les obrirem de cop o bé ho farem de forma gradual”. La qüestió s’està tractant conjuntament amb el Departament de Cultura de la Generalitat i des del consistori els han fet arribar “unes directrius, ja que ells tenen uns protocols estàndards i nosaltres som els que coneixem millor la situació de cada església”.

Sigui com sigui, Bruguera ha apuntat que “pel que sembla, els monuments no es podran obrir fins a la fase dos del desconfinament, de manera que encara tenim uns dies de marge per acabar de definir com ho farem”. A més, ha insistit que “hi ha moltes incerteses i hem d’anar veient com evoluciona la situació”.

Pel que fa a les falles, l’alcaldessa ha deixat clar que “cada poble decideix una mica si les vol fer o no, però des de l’Ajuntament hem posat en marxa una enquesta no vinculant per veure què vol fer la gent, ja que les primeres baixades són ja el 15 de juny i no ens queda gaire temps per decidir”. De moment, apunta, “hi han participat unes 200 persones i la majoria aposta per no anul·lar-les i esperar fins a l’últim moment per veure com es poden celebrar”.

Encara que es puguin fer, l’alcaldessa ja ha apuntat que molt probablement s’hauran de fer amb restriccions: “només les podrà córrer la gent del poble per evitar aglomeracions i possiblement sense públic”. En cas que hi pogués haver públic, però, caldria aplicar unes mesures estrictes perquè es respectin les distàncies de seguretat, una qüestió força complicada en una celebració d’aquest tipus.

Nou web i confiança en el turisme de proximitat



En paral·lel, i per intentar salvar l’estiu, l’Ajuntament ha posat en marxa un nou portal web. Tot i que tenien previst posar-lo en funcionament abans de la crisi del coronavirus, s’han esperat fins ara per fer-ho, quan s’està recuperant la mobilitat. A més, a conseqüència de la crisi sanitària, s’ha canviat part del missatge a transmetre. Tal com explica la tècnica de turisme de l’Ajuntament, Montse Senyís, “hem adaptat el missatge per donar a conèixer la vall com una destinació amable, oberta i segura”. L’objectiu, ha indicat, “és comunicar a tothom que nosaltres els cuidarem i que pensem en la nostra salut però també en la seva”. La pàgina, ha afegit, està “molt pensada per seduir” i a banda de promocionar la destinació incorpora els productes i serveis que ofereixen les diferents empreses turístiques de la vall.

Tenint en compte les dificultats per rebre turisme estranger almenys aquest estiu, des de la vall confien en el turisme de proximitat per salvar part de la temporada. Així, Bruguera assenyala que “tot indica que el conjunt del Pirineu serà una de les destinacions que triarà més gent a casa nostra”.