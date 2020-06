La Vall Fosca podrà reobrir el telefèric de Sallent i mantenir la capacitat de la cabina

El telefèric de la Vall Fosca podrà funcionar aquest estiu amb certa normalitat, tot i la Covid-19. Com se sol fer cada estiu, el giny estarà en funcionament de l'1 de juliol al 30 de setembre, tal com ha explicat l'alcalde de la Torre de Capdella, Josep Maria Dalmau, al torn de precs i preguntes de la sessió del Consell Comarcal del Pallars Jussà celebrada aquesta setmana.

Dalmau ha explicat que els tècnics els han comunicat que podran mantenir la capacitat de la cabina i transportar fins a 58 persones en cada trajecte. Així, ha remarcat que en trajectes de més d'un quart d'hora sí que cal limitar l'aforament, però com que el telefèric de Sallent en triga catorze no caldrà. Tot i això, les persones que hi pugin hauran d'anar amb mascareta.

El telefèric de Sallent és una de les principals atraccions turístiques de la Vall Fosca. Permet pujar fins a 2.200 metres d'altitud, accedir al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i fer excursions per veure els 32 estanys que hi ha a la zona, els pics de prop de 3.000 metres, fer la ruta del Carrilet o la ruta pels refugis del Parc Nacional, coneguda com a Carros de foc.