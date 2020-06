Vendes desiguals de coques de Sant Joan als forns i pastisseries del Pirineu

La Covid-19 farà que aquest Sant Joan sigui força atípic i els forns i pastisseries de l'Alt Pirineu i Aran ho estan notant. Si bé alguns estan venent més coques que anys anteriors, altres han notat una clara davallada, sobretot els més propers a zones de tradició fallaire, on habitualment s'hi apleguen molts visitants.

La pastisseria i forn Reig, de Coll de Nargó, és dels que està venent més que anys anteriors. La seva propietària, l' Esther Reig, assegura que "aquest any estem a tope i, fins i tot, hem hagut de dir que no a diversos clients, perquè el forn ja no tenia més capacitat". Reig remarca que " hem rebut moltes comandes, tant de gent del poble com de gent d'Andorra, de Barcelona i fins i tot de Cerdanya, que han vingut aquí a buscar-la". Ells, a més, n'han repartit a les botigues que té l'associació Menja't l'Alt Urgell a Montferrer i la Seu d'Urgell, i també a Isona, al Pallars Jussà.

On també creuen que aquest any està anant millor que anys anteriors és a la pastisseria Vilarrubla. L'establiment té l'obrador i la botiga original a Martinet de Cerdanya, però té una segona botiga a la Seu d'Urgell i distribueix productes a Puigcerdà, i les vendes fins ara estan sent bones. Un dels seus responsables, el Roger Vilarrubla ho atribueix al fet que "sembla que com que la gent no pot marxar, ha optat per quedar-se aquí". Igualment, creu que molts segons residents, pel mateix motiu, han decidit pujar a les seves cases de vacances. Vilarrubla sí que apunta un canvi, i és que si normalment "el dia fort de vendes era el 23 i, en canvi, el 24 era més residual, aquest any sembla que vendrem més coques el mateix dia de Sant Joan i no pas per la revetlla".

Encara a Cerdanya, la Susana Cosp, de la pastisseria Cosp de Puigcerdà explica que "el fet que s'hagi obert la frontera i també pugui venir gent de tot Catalunya s'està notant". En aquest sentit, apunta que "sí que tenim la clientela local, però sense la gent de fora s'hauria notat molt, com va passar per Pasqua, que vam vendre molt menys". Cosp explica que "molta gent de fora arribarà al migdia, de manera que esperem que la tarda sigui força animada". El que sí que estan notant aquest any és que "els clients encarreguen coques més petites, perquè segurament faran les revetlles amb menys gent que anys anteriors".

A la pastisseria Postres de músic de la Pobla de Segur també asseguren que enguany les vendes estan anant bé. Una de les seves propietàries, la Maria Sabarich, explica que "està anant més o menys com l'any passat". "Si bé és cert que no es fa cap revetlla popular, la gent ho segueix celebrant i entre la gent del poble i els segons residents, que ja fa dies que ens van encarregar les seves coques, no hem notat cap baixada de vendes".

Per contra, a la granja l'Aneuenca, d'Esterri d'Àneu, estan notant força la suspensió de les falles d'Isil. Així, el seu propietari, Antoni Soler, explica que "enguany estem venent molt menys, primer perquè Sant Joan no cau en pont, i després perquè la Covid ha frenat a molta gent". En aquest sentit, "e l fet que no es facin les falles d'Isil farà que no pugi moltíssima de la gent que sol venir cada any, i això s'ha notat clarament".