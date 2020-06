Vielha e Mijaran comence es trabalhs de melhora des depòsits d'aigua d'Arròs e de Vila

Er Ajuntament de Vielha e Mijaran a començat pendent aguest mes de junh es òbres de remodelacion des depòsits d'aigües d'Arròs e Vila, de manèra qu'enes pròplèu mesi aguesti equipaments seràn en un corrècte foncionament entàs vesins e vesies d'aguesti pòbles deth municipi. Prumèrament s'a iniciat damb eth depòsit d'Arròs e, un viatge finalizadi aguesti trabalhs, tanben s'apariarà eth depòsit de Vila.

Era inversion conjunta qu'amie a tèrme er Ajuntament compde damb un pressupòst de mès de 300.000€, en tot encetar un cicle de reformes enes depòsits d'aigua qu'encara manquen per realizar, ja que se trapen en un estat fòrça deficient. Er an passat s'inicièc ua intervencion de manteniment en bona part des depòsits municipaus, pr'amor que hège mès de 15 ans qu'ena majoria d'eri non s'auien amiat a tèrme trabalhs de neteja. Ua accion que ja supausèc un pressupòst de 70.000€ e servic entà detectar d’autes deficiéncies des depòsits.

Era actuacion enes depòsits d'aigua d'Arròs e Vila hè part d'un plan d'accion der Ajuntament enes depòsits municipaus qu'an de besonh ua intervencion mès prigonda. “Damb aguestes accions pretenem deishar enes condicions avientes tot eth hilat d’aigua de boca deth municipi enquia qu'acabe era legislatura, en tot enténer qu’aguest ei un servici municipau basic entara ciutadania”, comente eth còsso d'Òbres e Servicis, Jacint Cuny.