Vielha suspèn el cobrament de la taxa de terrasses fins a final d'any

L'ajuntament de Vielha e Mijaran ha suspès el cobrament de la taxa d'ocupació de les terrasses a la via pública fins a acabar l'any. Tal com ha donat a conèixer a través d'un comunicat de premsa, amb aquesta acció el consistori vol ajudar al sector turístic, tot alleugerint la càrrega tributària als establiments hostalers i de restauració, en un moment complicat per a l'economia a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la Covid-19. Aquesta mesura també contempla l’ampliació del període d’obertura durant l’any 2020.

Des de l'ajuntament han explicat que també treballen en accions que puguin ajudar a altres gremis del sector serveis, considerat el motor econòmic principal del territori. L'alcalde de la capital aranesa, Juan Antonio Serrano, ha dit que “a poc a poc tornarem a la normalitat i el nostre compromís és ajudar tant als ciutadans com als sectors econòmics per tal de reduir l’impacte que està provocant aquesta crisi a la nostra vida diària”.