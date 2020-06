Vigo, rescatat de l’oblit

Fa pocs dies s’ha publicat per primer cop un gros llibre escrit vers l’any 1912. Es tracta de Records de les danses antigues de la meva terra, d’ Enric Vigo i Rabasa, un autor desconegut, nascut prop de Sort vers 1865. D’ofici fuster tota la seva vida, una de les seves primeres feines fou a la construcció del Seminari de la Seu, i la segona a les obres de la fàbrica tèxtil del Tort d’Alós a Rialp. Avui ja no s’hi fabriquen mantes, hi ha un bloc de pisos, i de seminaristes, bé, tampoc se’n fan massa.

La passió de Vigo però, des de ben petit, era la música. Havia après a tocar d’oïda molts instruments i havia tocat a moltes festes majors del Pallars i l’Alt Urgell, fins que emigrà a Barcelona el 1887. A Barcelona va aprendre solfa, cantà i tocà en esglésies, orfeons i teatres. Catalanista fervent i veient l’auge la sardana va pensar que a Barcelona també es podien ballar les danses dels Pallars, com el Ball pla o l’Esquerrana. Ell que en sabia les músiques i les havia ballat fou el primer qui ensenyà a ballar-les. D’aquestes ballades, entre 1905 i 1908, en van néixer els primers grups de danses populars o esbarts de Barcelona. Encara avui podem trobar la petja de Vigo en el repertori dels esbarts.

El 1912, malalt i cansat de veure com es manipulaven i malmetien músiques i danses, redactà el seu llibre. L’any 1924, poc abans de la seva mort, Vigo retirat a Senterada va fer amistat amb un jove Ramon Violant, el futur etnògraf del Pallars i del Pirineu. El manuscrit de Vigo fou adquirit per a l’Arxiu de l’Obra del Cançoner i restà amagat durant tota la dictadura i més enllà, fins al 1990, quan passats els perills, tot l’arxiu fou dipositat a Montserrat. Ara, dins la col·lecció “Biblioteca Ramon Violant i Simorra” de Garsineu de Tremp i de l’ Ecomuseu de les Valls d’Àneu, es publica l’obra inèdita de Vigo. Tants anys després, fem tard, però l’obra de Vigo potser ens ajudarà a entendre la vida del Pallars del segle dinou a través de les cançons, la música, la dansa i els rituals de les festes majors i les confraries. A través de l’obra d’un fuster, fill d’un modest moliner, ens adonarem del petits que ens hem fet perdent patrimoni i memòria del Pirineu, també de que podem tornar a créixer.