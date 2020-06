Vilaller instal·larà aquest juliol el primer mirador astronòmic de l’Alt Pirineu

Vilaller, a l'Alta Ribagorça, comptarà aquest mes de juliol amb el primer mirador astronòmic de l'Alt Pirineu. Tal com ha donat a conèixer l'ajuntament, comptarà amb un faristol interpretatiu panoràmic i amb un pal que indicarà on és l' estrella polar. El dia que es posi en marxa, al llarg del mes que ve, es farà una 'Nit dels estels', que servirà d' activitat inaugural amb grups reduïts i cita prèvia.



Des de l'ajuntament han remarcat que "Vilaller té un paisatge nocturn espectacular", que l'any 2019 li va fer valdre la Certificació Starlight per part de la Unesco, l'Organització Mundial del Turisme i la Unió Astronòmica Internacional. Pel que fa a la ubicació del mirador, aquest estarà al cap del poble.



L'alcaldessa de la localitat, Maria José Erta, ha posat de manifest que aquesta "serà una proposta atractiva", ja que permetrà l' observació del firmament, entès com a patrimoni, i fomentarà el turisme astronòmic al municipi. Erta també ha destacat que serà "un exemple de turisme sostenible", una tipologia de turisme que avui en dia és un reclam per a molta gent " .