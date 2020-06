Vilaller regala un lot amb una falla, coca i vi a cada família per celebrar la revetlla des de casa

Vilaller, a l'Alta Ribagorça, ha regalat un lot amb una falla, coca i vi a cada família del municipi per celebrar la revetlla de Sant Joan des de casa. Aquesta nit havien de fer la tradicional baixada de falles però per motius de seguretat i per prioritzar la salut de les persones es va suspendre ja fa un mes. L'alcaldessa de Vilaller, Maria José Erta, ha explicat que s'han repartit unes falles d'uns 80 centímetres amb l'objectiu que els veïns "tinguin un record d'aquesta data" i que de manera simbòlica "la flama no s'apagui". Tots els veïns que han rebut el lot han coincidit en destacar que és un " dia trist" pel poble però s'han mostrat agraïts pel detall de l'Ajuntament i han coincidit que suspendre la festa ha estat una decisió encertada.

Així doncs, la Comissió de festes i la brigada municipal han anat casa per casa entregant el lot a tots els veïns. La falla que s'ha regalat a les famílies és la mateixa que porten els més petits el dia de la festa. Erta ha recomanat a tots els veïns que se la guardin de record i no l'encenguin. També ha recordat que la coca i el vi són els obsequis que es donen als fallaires quan arriben amb la falla encesa al poble, després d'un dur trajecte des de la muntanya, així com a tots els veïns que els reben.

Tots els pobles fallaires han suspès la tradicional baixada però han pensat algun acte simbòlic. Els que ja han celebrat la festa com ara Durro (Alta Ribagorça), la Pobla de Segur (Pallars Jussà) o Sort (Pallars Sobirà) han celebrat una baixada simbòlica encenent un nombre molt reduït de falles i sense obrir la festa a la resta de la població. L'objectiu de tots els pobles fallaires és que la flama no s'apagui i que l'any vinent estigui més viva que mai.

En alguns pobles del Pirineu la festa de les falles reuneix fins a 4.000 visitants i és aquest volum de gent el que preocupa als ajuntaments i associacions de fallaires. Així, pobles com Isil o Alins, al Pallars Sobirà, celebraven aquesta nit la baixada de falles i aquest any han demanat a la gent que no s'hi desplaci perquè no hi haurà cap celebració.

La UNESCO va reconèixer l'1 de novembre del 2015 les festes del foc de 63 municipis de Catalunya, Andorra, Occitània i la Franja com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Totes aquestes festes tenen orígens molt antics, precristians de culte al sol molt relacionades amb l'èxit de les collites i l'arribada del bon temps amb el solstici de l'estiu. No obstant això, algunes també es relacionen amb la fecunditat, fer fora els mals esperits o els rituals solars.