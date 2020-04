L'aeroport d'Andorra-La Seu, el primer d'Espanya amb una maniobra de vol instrumental basada en GPS

Des d'aquest dijous, l'aeroport d'Andorra-La Seu d'Urgell és el primer aeroport de l'estat espanyol amb una maniobra publicada de vol instrumental basada exclusivament en GPS. Aquest sistema de vol que facilita l'aterrament d'avions en condicions meteorològiques desfavorables, s'ha treballat en col·laboració amb el professor de la Universitat Politècnica de Madrid, Luís Perez, juntament amb ENAIRE i amb l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA). Per tant, passa de ser un aeroport d'aproximació visual a ser un aeroport d' aproximació instrumental.

Aquest nou sistema de maniobra ha implicat inversions associades a la reubicació de les radioajudes existents, així com la realització de vols de calibració i validació; i dels estudis i treballs necessaris per a l'aprovació de la maniobra.

El procés el van iniciar conjuntament el govern andorrà i el català l'any 2017, segons explica la Generalitat en un comunicat, i ara es podrà oferir una major regularitat en les seves condicions d'operació i per tant, augmentarà el seu atractiu comercial. El fet de poder aproximar-se a l'aeroport amb un sistema d'ajudes instrumentals farà possible que més aeronaus, tant aerotaxis com xàrters, tinguin millors condicions operatives.

Finalment, aquesta maniobra podrà ser utilitzada un cop es puguin realitzar determinades actuacions presencials que l'estat d'alarma per la Covid-19 ha deixat pendents, com són unes formacions presencials per part dels controladors aeris i unes darreres verificacions per part d'AESA. Com a servei essencial, actualment l'aeroport segueix estant disponible i acollint vols d'emergència, vols medicalitzats i treballs aeris, entre altres operacions.