L'ajuntament de Puigcerdà destinarà 25.170 € en ajuts escolars per al curs 2019-2020

L'ajuntament de Puigcerdà destinarà 25.170 euros en ajuts escolars per al curs 2019-2020. Tal com ha donat a conèixer el consistori en un comunicat, els beneficiaris seran alumnes d'educació infantil (P3, P4 i P5), ESO, Batxillerat, cicles formatius de grau mitjà, Programes de Formació i Inserció (PFI) i alumnes de la Unitat d'Escolarització Compartida (UEC). Per rebre els ajuts caldrà complir simultàniament tres requisits: estar escolaritzat en un centre educatiu de Puigcerdà, estar empadronat al municipi i no tenir deutes pendents amb l'Ajuntament per cap concepte.

Pel que fa a l'import de l'ajut, aquest serà de 30 euros per alumne i curs. El lliurament dels xecs es farà els dies 18, 19 i 22 de juny, i 6, 7 i 8 de juliol, de 8.30 a 14 h, a la sala de plens de l'Ajuntament de Puigcerdà. En el moment del lliurament caldrà respectar les distàncies de seguretat i portar mascareta.

Si el cicle formatiu de grau mitjà o l'especialitat de Batxillerat que es vol cursar no s'imparteix a Puigcerdà caldrà sol·licitar expressament l'ajut a l'Ajuntament (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o presentant una instància telemàtica). S'haurà d'adjuntar un certificat del centre on estigui matriculat l'alumne, on ha de constar el cicle formatiu de grau mitjà o l'especialitat de Batxillerat que realitza i la seva continuïtat en els estudis. L'import és també de 30 euros per alumne i curs. S'admetran les sol·licituds presentades fins al dia 15 de juliol.

D'altra banda, l'Ajuntament també atorgarà ajudes de 100 euros per infant i curs a totes aquelles famílies que tinguin algun fill inscrit a la Llar d'Infants Municipal o a la Llar d'Infants de l'Escola Vedruna. En tots els casos per poder accedir a les ajudes caldrà no tenir deutes pendents amb l'Ajuntament i, en el cas de la llar de la Vedruna, els infants hauran d'estar empadronats a Puigcerdà. Recordem que els ajuts de primària del curs 2019-2020 ja es van lliurar el passat mes d'octubre.