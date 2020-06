Es ajuntaments governadi per Unitat d’Aran suspenen es actes de celebracion de hèstes majors e romiatges

Es sies consistòris governadi per UA - Vielha e Mijaran, Bossòst, Les, Es Bòrdes, Vilamòs e Canejan- an decidit suspéner es actes de celebracion de hèstes patronaus e celebracions locaus, e quinsevolh des diuèrses manifestacions coma romeries o similars, per elevat risc que compòrte eth non poder garantir es mesures de seguretat minimes deuant dera nauta concentracion de persones que se presupausen en aguestes activitats.

Aguesta decision preten minimizar es risqui de contagi dera Covid-19, e controlar atau eth possible inici d’un nau rebròt en Aran, deuant dera naua situacion que se presente a compdar de deman 21 de junh, damb eth finau der estat d’alarma e eth retorn ara naua normalitat. Deuant era impossibilitat de seguir es recomanacions des autoritats sanitàries e garantir es mesures de seguretat, es portavotz des grops de govèrn d’Unitat d’Aran an reconeishut que “ ei ua decision dificil, mès s’a de priorizar era seguretat des ciutadans e era salut publica”.