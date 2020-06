Una alerta de la comissaria de Tremp permet desarticular una organització de tràfic d’éssers humans

Una alerta feta des de la comissaria de Tremp ha permès desarticular una organització internacional de tràfic d’éssers humans, que traslladava a França sota coacció a un nombre elevat de persones indocumentades. Tal com ha donat a conèixer el cos a l’ ARA Pirineus, agents d’aquesta comissaria van detectar en poc temps per les carreteres del Pallars diversos vehicles carregats de persones, i van sospitar que es podria tractar de tràfic d’éssers humans. Des del cos han destacat que possiblement els membres de la xarxa creuaven per aquesta part del Pirineu per evitar vies ràpides i més controlades, com ara l’AP7, i passar més desapercebuts. En adonar-se de la magnitud del cas, la comissaria de Tremp va derivar-lo a la unitat d’investigació perquè se’n fes càrrec.



En una nota de premsa, el cos ha explicat que en el decurs de la investigació s’han arrestat dotze persones que han ingressat a presó i s'han realitzat escorcolls a les demarcacions de Burgos, Lleida i Barcelona. També se n’han realitzat tres a Portugal, dos a Alemanya i una detenció a Holanda. Aquesta investigació ha permès identificar prop de 1.000 víctimes, entre les quals hi havia dones i nens. També s'han intervingut dos quilos de marihuana i s'estimen uns beneficis de l’organització superiors als 500.000 euros des de l'inici de la investigació. La investigació es va iniciar a finals de l’any 2018 i ha conclòs al mes de maig, quan ha finalitzat la investigació conjunta entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil.



Les víctimes eren principalment provinents de països africans, entre les quals era habitual trobar-hi menors i dones embarassades. Eren captades en origen per treballar de manera irregular i en precari i les traslladaven a l’Estat espanyol des d’on les transportaven posteriorment a França, Bèlgica i Alemanya. Aleshores exigien un pagament d'entre 500 i 750 euros. Per assegurar-se el pagament se solien aprofitar de l'extrema vulnerabilitat en la qual es trobaven i fins i tot havien arribat a abandonar un menor durant un viatge que no havia pogut pagar tota la quantitat exigida.



Una part d'aquesta organització es trobava establerta a l’Estat espanyol i formada principalment per persones subsaharianes que residien a la demarcació de Lleida, on disposaven d'un pis a càrrec del capitost de l'organització a la localitat de Rosselló, al Segrià. Disposaven d'un segon immoble que empraven de la mateixa manera a Mataró, on residien els restants membres de l'organització.

Una organització especialitzada i jerarquitzada

Els Mossos han explicat que cada integrant de la xarxa tenia un rol diferenciat i obeïa a una jerarquia clara. El líder a nivell internacional, conegut com "el cap", era un home d’origen centreafricà que residia a Portugal i Alemanya. Tenia antecedents en altres països europeus per afavoriment de la immigració irregular i presumia de portar 25 anys dedicat a la mateixa activitat. Per incrementar els beneficis havia posat en marxa una estructura societària i immobiliària que els havia permès captar també a persones d’origen asiàtic (generalment nepalesos, hindús i pakistanesos), als quals traslladaven des d'Alemanya a la península ibèrica, majoritàriament a Portugal.



Amb aquesta infraestructura realitzaven viatges Espanya-Alemanya-Espanya-Portugal. Per a això utilitzaven furgonetes llogades o algun dels dotze vehicles de l'organització a nom d'altres persones, que sobrecarregaven amb persones i bidons de combustible, per maximitzar els beneficis per trajecte. En total s'han comptabilitzat uns 90 viatges amb més de 1000 víctimes.

Normes estrictes per als desplaçaments

L'organització tenia normes molt estrictes: estava establert quina era la quantitat a abonar i com s’havia de fer el pagament; es deixava clar que no s’havia de parlar amb les autoritats si els identificaven; s’utilitzava una destinació fictícia; i no s’usaven sistemes de retenció, com els cinturons de seguretat, per poder-se ocultar ràpidament en cas de presència policial (especialment pel que fa a nens i nadons). En aquest sentit, els menors de set anys havien d'anar asseguts damunt d'un altre ocupant -generalment una dona- però pagaven igualment el seu trajecte. Tot això comprometia seriosament la integritat i la seguretat dels migrants.



En la investigació i la fase d’explotació, que es va dur a terme al febrer d’enguany, hi van participar la Divisió d’Investigació Criminal i altres unitats dels Mossos d’Esquadra i del Grup d’Informació de Huesca i de Catalunya de la Guàrdia Civil.

Una investigació molt complexa

Els Mossos han remarcat que l'operació ha tingut una gran complexitat pel seu abast geogràfic i temporal, i ha estat dirigida pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció Únic de Tremp i impulsada per la Fiscalia de Lleida. La coordinació internacional s'ha fet a través d’Eurojust, amb la participació de policies i òrgans judicials d'Espanya, Portugal, França, Bèlgica, Holanda i Alemanya.