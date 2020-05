Les biblioteques de l’Alt Pirineu i Aran comencen a reobrir però amb fortes restriccions

El pas de l’Alt Pirineu i Aran a la fase 1 de la desescalada s’està començant a notar en diversos àmbits, també el cultural. Aquesta fase permet la reobertura d’equipaments com ara les biblioteques, i dues d’elles ja ho han aprofitat: la de Puigcerdà i la de Vielha. Totes dues, però, ho han fet amb fortes restriccions en el servei.

Així, la Biblioteca Comtat de Cerdanya de Puigcerdà ha reobert aquest dimarts per oferir exclusivament els serveis de préstec a demanda i devolució de documents. Els responsables de l’equipament han col·locat unes caixes on es dipositen els llibres i DVD que es retornen per sotmetre'ls a una quarantena de catorze dies abans de reintegrar-los a la col·lecció i que, per tant, es puguin tornar a cedir. En el cas de l’equipament cerdà, aquesta tornada a l'activitat ha coincidit amb la de l'àmbit comercial no essencial, tenint en compte que a Puigcerdà moltes botigues tanquen habitualment els dilluns per compensar la seva obertura en diumenge.

En el cas de la Biblioteca Generau de Vielha, també s’ha reobert parcialment. Des de l’equipament han assenyalat que de moment només s’hi podrà fer la recollida i la devolució de llibres, en horari de 10 a 14h i de 17 a 20h, de dilluns a divendres.

La Seu, Tremp, Sort i el Pont de Suert s’esperen



Les biblioteques de les altres capitals comarcals, mentrestant, es mantenen de moment tancades. Des de la Maria Barbal de Tremp han indicat a les xarxes socials que “estem treballant per la reobertura gradual de la biblioteca amb totes les garanties”. També han volgut recordar als seus usuaris que poden seguir fent ús dels serveis virtuals que ofereix l’equipament.

En el cas de la Biblioteca de Sant Agustí de la Seu d’Urgell també han apuntat a través de les xarxes socials que de moment no reobriran, tot i poder fer-ho legalment. Han indicat que “estem treballant amb Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i amb Biblioteques de Lleida per fer-ho possible quan puguem garantir al màxim les mesures de seguretat que se’ns exigeixen.

Finalment, els equipaments de Sort i el Pont de Suert també han indicat que, seguint el criteri del Servei de Biblioteques de Catalunya, han optat per endarrerir l’obertura fins a l’1 de juny per tal de garantir la prestació dels serveis amb la màxima seguretat per als usuaris i el personal de les biblioteques.