Els caçadors comencen una vaga per protestar contra les darreres mesures de la Generalitat

La Federació Catalana de Caça ha decidit convocar una vaga indefinida per protestar contra la Llei d'acompanyament del pressupost, aprovada recentment per la Generalitat de Catalunya. El president de l'entitat, Sergi Sànchez, ha explicat que entre altres mesures, aquesta llei ha incorporat un text addicional relacionat amb la caça, que multiplica per deu les possibles sancions als caçadors.

Des de la Federació, que agrupa a prop d'un miler de societats de caça de Catalunya, deixen clar que no estan en contra de l'actualització de les sancions, però denuncien que "des de l'any 1989 la Generalitat té la potestat de dotar-se d'una llei de caça pròpia, i no ho ha fet". Això, lamenten, "fa que hàgim de funcionar amb una llei de l'any 1970, i amb unes tipificacions de sancions d'acord amb la realitat d'aquella època".

Sànchez exemplifica que, per exemple, amb la nova normativa "un caçador que creui un camí amb l'escopeta penjada a l'espatlla, encara que només s'hi estigui un moment, pot rebre una sanció d'entre 3.000 i 120.000 euros i de dos a cinc anys d'inhabilitació, ja que es considera un fet molt greu perquè en creuar un camí caldria que desés l'escopeta a la funda". Això, afegeix, "tenia sentit als anys 70, quan no hi havia tants camins com ara, però actualment això ens dificulta molt la tasca".

En aquest sentit, assenyala que " el 40% de les actuacions de caça de senglar que fem els caçadors és per protegir els sembrats dels pagesos dels seus atacs". En aquests casos, especifica, "no podem actuar a dins dels camps, ja que els animals s'amaguen entre l'herba i, per tant, els hem d'abatre quan surten al camí, però ens exposem a ser sancionats de forma molt greu". Per exemplificar que no estan en contra de l'actualització de les sancions, Sànchez explica que tampoc veuen lògic, per exemple, que es tipifiqui com a falta lleu el fet d'anar sense assegurança de responsabilitat civil, i només es castigui amb una multa de 60 euros.

A banda de protestar per aquesta qualificació de faltes, des de la Federació també lamenten que no només no se'ls reconeix la tasca pública que realitzen sinó que se'ls dificulta la possibilitat d'actuar. Així, a banda d'aquest 40% d'actuacions realitzades en el cas dels senglars per protegir els sembrats, Sànchez explica que moltes batudes també es fan per evitar accidents de carretera. En el cas del Pirineu, "també actuem amb la daina, per evitar la propagació de malalties com la tuberculosi, que afecta la ramaderia d'extensiu, bàsicament les vaques i els cavalls, o amb els senglars per prevenir la pesta porcina".

En aquest sentit, Sànchez demana que l'administració pública "com a mínim reconegui la tasca pública que fem els caçadors i que sovint no s'explica a la ciutadania". Així, afegeix que " matar una daina fa pena, però quan a les pastures de muntanya un ramat de 200 daines fa net un camp que un pagès portava treballant des de fa dos mesos, això genera un conflicte al territori".

Per tot plegat, els caçadors apel·len "a la responsabilitat de la Generalitat perquè comencin i acabin la llei de Caça". Sànchez lamenta que "hem participat en tres projectes de llei, però no hi ha hagut voluntat política per tirar-los endavant". Al final, conclou, "ens obliguen a anar a caçar per evitar els problemes que provoca la fauna salvatge, però per l'altra ens fregeixen a sancions i no ens reconeixen la tasca que fem".