La Seu inicia una campanya de promoció a través de les xarxes socials per captar turisme de proximitat

Tot coincidint amb l’entrada a la fase tres de la desescalada, Turisme Seu ha arrencat aquest dilluns una campanya de promoció turística de la Seu d’Urgell i la comarca a través de les xarxes socials. Se l’ha batejat amb el nom de #seufie, fent un joc de paraules entre Seu i selfie, i tal com ha explicat l’Ajuntament de la capital alturgellenca en un comunicat, té com a objectiu atraure visitants tant a la ciutat com a l’Alt Urgell.



La campanya es desenvoluparà a través d’ onze vídeos temàtics protagonitzats per una família, en clau d’humor, que pretenen mostrar els diferents atractius del territori. Aquests vídeos, que es podran seguir a les xarxes socials, volen donar a conèixer algunes de les activitats que es poden fer a la Seu i l’Alt Urgell, com són els esports d’aventura, les visites culturals o la gastronomia, entre altres ofertes turístiques.



La regidora de Turisme de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Mireia Font, ha explicat que la campanya “vol convidar a fer turisme de proximitat, tant a l’estiu com a la tardor i a l’hivern, i que els turistes que ens visitin visquin experiències úniques”. La campanya, de fet, s’allargarà fins al mes d’octubre



D’altra banda, l’Ajuntament també ha donat a conèixer que tots els turistes que visitin la Seu d’Urgell i la comarca podran participar en un sorteig d’un cap de setmana en família a la ciutat. Per participar-hi només caldrà fer-se una selfie en família amb l’experiència preferida i etiquetar-la amb els hashtag #seufie #turismeseu #laseudurgell.

La Seu manté 34 propostes de lleure, esportives i de natura a l’estiu

D’altra banda, l’Ajuntament també ha donat a conèixer que aquest estiu es mantindran 34 propostes de lleure, esportives i de natura dirigides a infants i joves de la ciutat i la comarca. Totes elles es poden trobar a la Guia d’Estiu 2020, que enguany, a causa de la Covid-19, només es difondrà de forma telemàtica. D’aquestes 34 activitats, 20 seran de lleure i 14 esportives, natura i aigua. Les propostes estan adreçades a infants de tres a dotze anys, així com també a joves a partir dels dotze.

Des de l’Ajuntament han deixat clar que totes aquestes activitats estaran adaptades a les mesures de seguretat i higiene fixades pel PROCICAT. La guia, que recull totes les activitats de lleure i esportives que organitzen tant els ajuntaments com associacions, entitats esportives i empreses alturgellenques, s’anirà actualitzant diàriament, ja que alguna d’aquestes propostes està pendent de poder-se realitzar a causa de la incertesa provocada per la crisi sanitària de la Covid-19.

En aquestes activitats d’estiu hi treballaran diferents joves de la Seu i l’Alt Urgell, després d’haver fet el curs de monitor o de director de lleure, titulacions incloses en el Pack Lleure que organitza l’ Oficina Jove de l’Alt Urgell. El regidor de Joventut de l’Ajuntament urgellenc, Xavier Estival, ha manifestat que “amb l’arribada de l’estiu, arriba la nostra agenda innovadora per un estiu peculiar. Ara es tracta que tothom esculli i gaudeixi les activitats”.