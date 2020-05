La candidatura dels raiers a Patrimoni immaterial de la humanitat de la Unesco es tramitarà el 2022

El dossier de la candidatura dels raiers per a ser declarats Patrimoni immaterial de la Unesco es lliurarà, previsiblement, durant el mes de març de 2021, amb l'objectiu que el comitè d'experts de la Comissió Intergovernamental per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat el pugui avaluar i que la qüestió segueixi el seu tràmit final l'any 2022. Aquest pas arriba després que les associacions culturals dedicades a l'antic ofici del transport fluvial de fusta mitjançant rais de la Noguera Pallaresa i del Segre hagin entrat oficialment a formar part de la candidatura internacional.



Aquesta candidatura del transport fluvial de fusta mitjançant rais, denominada internacionalment amb els termes en anglès de 'timber rafting', s'ha estat desenvolupant durant els darrers mesos. La demanda per ser declarada com a Patrimoni immaterial de la Humanitat per la Unesco està encapçalada per Polònia, que actualment lidera el projecte per qüestions d'estratègia, segons han explicat des del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en un comunicat.

La iniciativa està promoguda per l' Associació Internacional de Raiers, amb seu a la Pobla de Segur, creada l'any 1989 sota la tutela de la direcció general de Patrimoni Cultural. Actualment en formen part 40 entitats d'onze països europeus i, en el cas d'Espanya, n'hi ha de Navarra, Aragó i Castella-La Manxa. A banda, també hi són presents altres associacions d'Alemanya, Àustria, la República Txeca o Letònia.

Atès que les opcions a Patrimoni de la Humanitat han de ser presentades per estats, en el cas de l'espanyol la tramitació la coordina directament el ministeri de Cultura espanyol. Actualment, el departament de Cultura de la Generalitat negocia aquesta qüestió amb el ministeri el qual, al seu torn, també es coordina amb l'estat que lidera la candidatura, Polònia. Així, tota la documentació recopilada s'inclourà al dossier multiestatal per tal que pugui ser inclosa a la llista representativa de la Unesco el desembre del 2022.

La direcció general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat està en contacte permanent amb les dues associacions catalanes de raiers per tal de recollir consentiments, suports i tota la informació i documentació que requereix una candidatura d'aquestes característiques. Tant la 'Festa dels Raiers a La Pobla de Segur i el Pont de Claverol' com la 'Baixada de raiers del Coll de Nargó' estan incloses a l' Inventari del Patrimoni Festiu de Catalunya. La primera, a més, consta al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya i va ser declarada Festa Tradicional d'Interès Nacional.