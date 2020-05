Un centenar d’empreses de Cerdanya promouen una campanya per captar turistes ja al juny

“Welcome summer” és el nom que han donat els empresaris de Cerdanya a la campanya que intentaran dur a terme aquest mes de juny per intentar captar turistes. En una nota de premsa, l’entitat Empresariat Cerdanya ha donat a conèixer que la iniciativa compta amb el suport de tots els municipis de la comarca, més de 100 empreses i deu sectors productius.

L’objectiu, assenyalen des de l’entitat, és “ revitalitzar el turisme i l’activitat econòmica de la comarca amb activitats vivencials per fer amb família i amics”. Per tal d’ajudar a captar turistes, la campanya preveu que els establiments hotelers i turístics adherits a la iniciativa retornin l’import del tiquet del túnel del Cadí a tots aquells turistes que arribin a través d’aquesta via i s’allotgin a la comarca o hi facin alguna activitat. La campanya, però, promourà que el turista no es quedi aquests diners sinó que els dipositi en una urna per fer un donatiu a la Fundació Hospital de Puigcerdà. En el cas d’aquelles persones que no arribin a la comarca a través del túnel, també podran participar en l’acció solidària fent alguna activitat o consumició en qualsevol establiment adherit a la campanya, ja que tots ells dedicaran una part dels diners gastats a fer un donatiu a la fundació.

Pendents de la data



En la nota de premsa, s’assegura que la iniciativa es vol fer el 6 i 7 de juny, tot i que en aquelles dates està previst que la mobilitat interregional encara estigui prohibida i, per tant, no pugui accedir ningú a Cerdanya que no vingui de la resta de comarques de l’Alt Pirineu i Aran. Preguntat per l’Ara, el president d’Empresariat Cerdanya, Francesc Armengol, ha matisat que “la idea és llançar un missatge positiu i mostrar que estem preparats per poder rebre gent aquell cap de setmana”. Tot i això, afegeix, “a la nota ja deixem clar que si pels condicionants estatals o per recomanació de les autoritats sanitàries locals no es pot fer a principis de juny, ho endarrerirem fins a finals de juny o principis de juliol”. Cal recordar que el govern espanyol no preveu permetre la mobilitat interregional fins que s’hagi acabat la desescalada, és a dir fins a finals de juny, si tot va bé.

Armengol ha insistit que “l’objectiu és donar la benvinguda a l’estiu amb optimisme i buscar l’equilibri entre la reactivació econòmica i la seguretat sanitària”. En aquest sentit, l’entitat ha recordat que “les empreses del sector turístic porten moltes setmanes aturades per la pandèmia del COVID-19” i ha remarcat que “la reactivació del sector turístic és cabdal per una comarca com la Cerdanya on una de les principals fonts d’ingressos prové dels visitants de fora”.

També posen de manifest que “per primera vegada, a Cerdanya s’ha aconseguit la unió del tot el teixit empresarial turístic i no turístic” i celebren que “aquesta aturada, ha permès reforçar la complicitat empresarial entre sectors productius generant i establint sinergies comercials, i anant totes les empreses en la mateixa direcció”.