Els cinemes i teatres de l’Alt Pirineu i Aran seguiran tancats tot i poder reobrir en la fase 2

Els cinemes i teatres de l'Alt Pirineu i Aran seguiran tancats tot i poder obrir des d'aquest mateix dilluns amb l'entrada de la regió sanitària a la fase 2 de la desescalada. El gerent del Circuit Urgellenc, Pere Aumedes, que gestiona sales a Tremp i Vielha, ha dit que no reprendran l'activitat fins al 19 o 26 de juny, ja que fer-ho amb una tercera part de l'aforament no és viable econòmicament i tampoc hi ha estrenes per oferir. Aquest mateix motiu fa que també es mantinguin tancades les instal·lacions que depenen dels ajuntaments de Sort i el Pont de Suert. Mentrestant, a la Seu d'Urgell també preveuen obrir a finals de juny i estan pendents de l'aprovació del protocol sanitari que s'haurà de seguir per planificar la seva tornada a l'activitat.



L'equipament cultural La Lira de Tremp no té previst reobrir en la fase 2 de la desescalada ja que, almenys de moment, no s'hi programarà cap acte que depengui del consistori de la capital del Pallars Jussà. Tot i això, la seva alcaldessa, Maria Pilar Cases, ha explicat que no tanca la porta a cedir l'espai a alguna entitat privada si aquesta garanteix el compliment de les mesures de seguretat, distanciament i higiene pertinents.

A Puigcerdà, mentrestant, l'estrena del musical 'Els Productors', prevista per a finals de juny, s'ha ajornat fins a l'octubre, amb la qual cosa encara no hi haurà una represa de la programació teatral que impulsa l'ajuntament i les entitats del municipi a les instal·lacions del Casino Ceretà. Tampoc està previst recuperar de moment les projeccions de cinema en aquestes dependències ni en les del Cinema Avinguda, gestionats per la mateixa societat. La idea és esperar a fer-ho quan hi hagi estrenes i un protocol a seguir.

En aquest sentit, Aumedes ha dit que el problema principal amb què es troben és que les distribuïdores no lliuren encara noves pel·lícules i que, per tant, programar-ne una que ja s'havia passat al seu dia no té sentit. Per la seva banda, la propietària dels Cinemes Guiu de la Seu d'Urgell, Montserrat Guiu, apunta que en el retorn a l'activitat es visualitzaran canvis que tenen a veure amb la forma d'expedir els tiquets, a més de mesures per garantir el distanciament social entre persones i evitar possibles aglomeracions o la desinfecció dels espais, entre d'altres.

Una de les dues sales que hi ha al cinema de la capital alturgellenca té una capacitat per a 300 persones, amb la qual cosa Guiu espera poder adaptar l'espai a la nova situació. Així, ha volgut deixar clar que cal que "el públic se senti molt tranquil i segur" quan arribi aquesta etapa, perquè s'acomplirà al màxim amb totes les instruccions sanitàries. La intenció és reobrir de divendres a dilluns, els mateixos dies que es feia habitualment abans del període de confinament.

Campanya solidària 'I Love cine de poble'

D'altra banda, la campanya solidària 'I Love cine de poble' que ha dut a terme el Circuit Urgellenc des del 3 d'abril passat, després d'haver d'interrompre la seva activitat per la crisi sanitària del coronavirus, ha aconseguit recaptar 7.000 euros. L'objectiu d'aquesta acció era el de fomentar la compra d'entrades anticipades durant el confinament per tal d' evitar el tancament de les 33 sales de cinema que gestiona l'empresa i salvaguardar la plantilla de 60 treballadors.