La Covid-19 ajorna els vols comercials a l’aeroport d’Andorra-la Seu tot i el vistiplau definitiu per operar amb GPS

Les autoritats aeronàutiques espanyoles ja han donat el vistiplau definitiu al sistema GPS de l’ aeroport d’Andorra-la Seu. La infraestructura alturgellenca podrà operar vols comercials amb aquest sistema d’aproximació a partir d’aquest dijous 23 d’abril, tot i que a la pràctica la situació generada per la Covid-19 ho farà de moment impossible.

La decisió arriba després d’anys d’espera i de nombroses proves de validació. La darrera va tenir lloc aquest mes de setembre passat, quan es van realitzar diverses proves d’enlairament i aterratge d’aeronaus guiades per GPS. Un sistema imprescindible si es volen acollir vols regulars de tipus comercial, ja que fins ara les maniobres d’aproximació i enlairament s’havien de fer de forma totalment visual. Això feia que els dies de mal temps, en què la visibilitat era dolenta, l’aeroport no pogués operar.

Tal com han explicat des d’Aeroports de Catalunya a l’ARA Andorra, el sistema entrarà en vigor oficialment a partir d’aquest dijous 23 d’abril. Tot i això, a la pràctica encara no podrà utilitzar-se, ja que els controladors aeris de la infraestructura no tenen la formació necessària per utilitzar-lo. La formació l’havien de rebre a Madrid, però la situació generada per la Covid-19 no els ha permès desplaçar-se i no està clar quan podran fer-ho. De fet, els avions i les tripulacions que utilitzin aquest sistema també necessitaran una adaptació prèvia.

Pel que fa al cost que ha tingut adaptar l’aeroport a aquest sistema de vol instrumental, des d’Aeroports de Catalunya l’han xifrat en una mica més de 200.000 euros. La principal inversió de tipus estructural ha estat l’adaptació del sistema de llums que hi ha a la pista, coneguts com a PAPI, que serveixen de suport quan cal fer maniobres amb poca visibilitat. La resta de la inversió s’ha destinat a les diverses proves que s’han anat fent.

Fàbrega es mostra “satisfet i agraït”

Des de l’ajuntament de la Seu d’Urgell, l’alcalde Jordi Fàbrega ha assegurat que aquesta és “una molt bona notícia, molt esperada des de fa molt de temps”. El batlle ha celebrat que “en els últims temps el 'timing' s’ha anat complint, ja que es deia que la validació podria estar a punt a l’abril i així ha estat”. En aquest sentit, ha remarcat que “estem contents i agraïts perquè la darrera part de la feina de validació s’ha fet en un període molt complicat, en plena emergència sanitària, en què molta feina ordinària s’ha deixat de fer”. L’alcalde ha celebrat que en aquest cas els treballs s’hagin mantingut i ha agraït la feina “a totes les administracions implicades, els governs d’Espanya i d’Andorra i Aeroports de la Generalitat”.

Pel que fa al futur, Fàbrega ha assegurat que aquesta validació “obre una porta important a l’Alt Urgell”. Tot i deixar clar que “no ens canviarà d’un dia per l’altre, sí que ens consta que des de l’aeroport s’han fet contactes amb moltes companyies interessades i ara haurem de veure com es materialitza”. L’alcalde ha admès que “són moments difícils, i és complicat valorar com anirà tot plegat”, però ha remarcat la importància de tenir garantit que l’aeroport “podrà operar el 95% dels dies de l’any”. Un fet que “ha de ser un punt dinamitzador molt important per a l’Alt Urgell i Andorra”.

Fàbrega també ha apuntat que “inicialment serà difícil acollir vols regulars” i que “el més pràctic serà començar amb vols xàrter”. En aquest sentit, s’ha mostrat esperançat que si aquests vols van funcionant, finalment alguna companyia es mostri interessada per tenir-ne de regulars.

Una “molt bona notícia” per al teixit econòmic

Qui també s’ha mostrat molt satisfet amb aquesta validació ha estat el president de l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell. Miquel Àngel Sànchez ha assegurat que “és una molt bona notícia, tot i que arriba en uns moments molt complicats per al turisme”. En aquest sentit, ha recordat que “feia molt de temps que ho estàvem esperant i ens ajudarà molt a moure turistes”. Sànchez s’ha mostrat convençut que l’arribada de vols comercials no només beneficiarà a Andorra, sinó també a l’Alt Urgell. “Beneficiarà a tothom que tingui oferta”, ha reblat.