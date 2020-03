Els comerços d'alimentació de la Seu s'organitzen per fer el repartiment a domicili

Una desena de botigues locals d'alimentació de la Seu d'Urgell han decidit oferir el servei a domicili als seus clients arran de les mesures preventives que s'estan adoptant per frenar l'expansió del coronavirus. Tot i que bona part d'aquestes portaven puntualment la compra a casa en casos de necessitat, ara han apostat per fer extensiva aquesta opció, tal com informa l'ACN. A totes elles cal sumar una altra desena que ja ho tenien en marxa anteriorment. Precisament, des de l'ajuntament de la capital alturgellenca s'ha difós un llistat on hi figuren una seixantena d'establiments que estan oberts o presten algun tipus de servei. Entre ells, n'hi ha que han obert un canal per atendre encàrrecs per telèfon o WhatsApp i també diversos que fan horaris més reduïts.



El ventall de possibilitats que tenen els veïns de la Seu d'Urgell a l'hora de rebre una comanda a casa inclou diverses carnisseries i xarcuteries, forns i pastisseries, peixateries i fruiteries, així com també una cadena de supermercats local i alguns establiments de restauració que, tot i estar tancats al públic, continuen prestant el servei de repartiment a domicili. A més, en alguns casos s'ha optat per fer un horari reduït de matí, en solidaritat amb la resta de botigues de la ciutat que han hagut d'abaixar la persiana arran de la declaració de l'estat d'alarma.



Pel que fa als comerços que ofereixen la possibilitat de fer una comanda i recollir-la posteriorment al local, n'hi ha diversos que han decidit obrir un nou canal de comunicació amb els clients via WhatsApp. De fet, des del consistori alturgellenc es recomana fer ús d'aquesta opció, amb l'objectiu de minimitzar els contactes entre persones. En aquest sentit, recorden que és fonamental que tothom es quedi a casa i només surti en casos imprescindibles, ja que, asseguren, només es podrà parar la transmissió del virus si cadascú té un màxim de quatre contactes presencials al dia.