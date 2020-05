Els comerços no essencials del Pirineu tornen a obrir tot i les restriccions

Bona part dels comerços no essencials que fins ara estaven obligats a tancar pel confinament han començat a aixecar la persiana aquest dilluns. Tot i les estrictes limitacions que s’han establert, tant d’aforament com de neteja i desinfecció, la majoria d’establiments de les principals poblacions de l’Alt Pirineu han optat per reobrir el primer dia en què se’ls ha permès fer-ho. També ho han fet, tot i que de forma més tímida, alguns establiments de restauració, que des d’avui poden oferir menjar per emportar.

Justament a l ’Alt Urgell, la majoria esperarà encara uns dies per reobrir. El president de l’Associació d’Hostaleria i Restauració de la comarca, Miquel Àngel Sànchez, ha explicat que “ahir vam fer una reunió per videoconferència amb la junta directiva i la majoria va apuntar que esperarà entre mitjans de maig i principis de juny per reobrir”. Molts prefereixen esperar a poder obrir també les terrasses, i no només el servei de menjar per endur, per intentar poder oferir més serveis.

Tot i això, Sànchez ha deixat clar que “serà una reobertura a mig gas, perquè quan es puguin tornar a posar en marxa, les terrasses només podran estar al 50%”. Justament, demà mateix l’associació es reunirà amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per demanar-los, entre altres mesures, que autoritzin als establiments a disposar de més espai per a terrassa a la via pública, per tal d’intentar pal·liar aquestes limitacions d’aforament.

Reobertura a Tremp

A Tremp, mentrestant, aquest dilluns també han obert alguns comerços que fins ara estaven obligats a tancar, i alguns establiments de restauració han començat a oferir servei a domicili. La presidenta del Comerç Associat de Tremp (CAT), Maite Ramoneda, ha explicat que “alguns establiments, com ferreteries, floristeries, joieries o botigues d’electrodomèstics ja han obert, i alguns restaurants he vist que ja tenien la persiana apujada i treballaven a dins per poder fer menjar per endur”.

Ramoneda també ha explicat que altres comerços han optat per obrir el dia 11 i alguns ja s’han posat en contacte amb l’associació per tal de poder disposar de les mascaretes que han fet aquests darrers dies els “makers” de la ciutat. També estan demanant informació sobre com aconseguir cintes per mantenir les distàncies entre els clients. Pel que fa a les mesures de seguretat establertes creu que no serà complicat seguir-les, ja que “la gent ha anat complint bastant les normes aquestes darreres setmanes quan anava al supermercat o a la farmàcia i ja vindrà alliçonada”.

Puigcerdà, a l'espera fins demà

A Puigcerdà, la situació és sensiblement diferent, ja que els dilluns és tradicionalment el dia que tot el comerç tanca, per compensar l’obertura dels diumenges. Tot i això, la regidora de Comerç de la vila, Marta Rufiandis, ha assegurat que “per les converses que he tingut amb l’Associació de Comerciants, demà dimarts la majoria ja obriran”.

Un dels sectors que encara aquesta reobertura amb més preocupació és el de la roba, i a Puigcerdà aquest tipus de comerç hi té un pes important. Rufiandis ha explicat que “he parlat amb alguns responsables de botigues de roba i estan força desanimats, perquè veuen molt complicat poder garantir les mesures de seguretat que s’han establert amb la roba que s’emprovi la gent”. En cas que algú s’emprovi una peça i no se l’endugui, aquesta s’haurà de desinfectar i treure unes hores de la venda. En aquest sentit, Rufiandis ha apuntat que una possible solució seria fer la desinfecció per ozó, és a dir per via aèria.

La regidora també ha explicat que de cara a diumenge que ve han previst reobrir ja el mercat setmanal. Inicialment, però, només podrà haver-hi parades d’alimentació i de planter per a l’hort.