Confirmats tres nous casos de Covid-19 a la Val d'Aran

En les darreres hores s’han confirmat tres nous casos de Covid-19 a la Val d’Aran. Tal com ha donat a conèixer el Conselh Generau d’Aran en un comunicat de premsa, les tres persones afectades es troben actualment en aïllament domiciliari. Amb aquests tres, el total de casos confirmats a l’Aran ascendeix a 128. D’aquests, 93 han estat detectats a través de la prova PCR i 35 més a través de tests serològics.



Aquest increment de casos ha fet trencar la dinàmica dels darrers dies a la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran. Segons les dades del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, des del divendres 22 de maig la xifra de casos acumulats des de l’inici de la pandèmia no s’havia mogut dels 383. Cal tenir en compte la possible afectació de l’anomenat “ efecte cap de setmana”, ja que sovint els dissabtes i diumenges no es notifiquen casos però després se n’acumulen uns quants els primers dies de la setmana.



Ara bé, l’increment és destacable tenint en compte que es tracta de tres casos en només una comarca. Així, segons les mateixes dades de Salut, els darrers cinc dies el nombre de nous casos a tota la regió sanitària ha oscil·lat entre els zero i els dos, però repartits per les sis comarques de l’Alt Pirineu i Aran.