La Seu farà una prova pilot per convertir en zona de vianants un tram dels carrers Sant Ot i Regència d’Urgell

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell engegarà aquest pròxim cap de setmana una prova pilot per transformar en zona de vianants un tram dels carrers Sant Ot i Regència d’Urgell. Aquesta conversió s’iniciarà els dissabtes a partir de les quatre de la tarda i s’allargarà fins diumenge a mitjanit. Tal com ha explicat el consistori, s’aplicarà tots els caps de setmana mentre duri la desescalada.

L’objectiu d’aquesta mesura és poder mantenir el distanciament social, tal com estableix l’actual normativa de l’estat d’alarma, i al mateix temps poder doblar l’espai disponible per a les terrasses dels nombrosos bars i restaurants que hi ha en aquesta part de la trama urbana, per tal que puguin mantenir l’aforament amb les mesures permeses. En aquest sentit, l’alcalde de la ciutat, Jordi Fàbrega, ha apuntat que “és una prova pilot per facilitar el fet de poder mantenir el distanciament social durant els passejos i, al mateix temps, permetre no perdre taules a les terrasses durant les primeres fases de la desescalada”.

Aquesta és una zona on hi sol confluir força gent, ja que a banda d’enllaçar l’eixample de la ciutat amb el nucli antic també congrega un bon nombre de comerços i bars. Tot plegat, en un espai força reduït, amb una alta presència de trànsit rodat i amb voreres estretes que, en època de primavera i estiu, encara es veuen més reduïdes per la presència de les terrasses.

Accés als garatges

Des de l’Ajuntament també han indicat que aquest tram per a vianants al carrer Sant Ot no afectarà la plaça de les Monges ni la sortida de vehicles del passeig Joan Brudieu cap al carrer Sant Ermengol. Pel que fa al tram per a vianants del carrer Regència d’Urgell, serà el comprès entre Sant Ot i Llorenç Tomàs i Costa. Es permetrà l’accés als aparcaments particulars però no l’aparcament en via pública, a excepció de la càrrega i descàrrega dels vehicles comercials.

El consistori vol aprofitar aquesta mesura, que ara es fa per afavorir el distanciament social per l’actual situació de crisi sanitària, per analitzar què suposa el tancament parcial a la circulació rodada d’aquest cèntric espai de la ciutat. De fet, durant la campanya electoral, una de les propostes de Junts per la Seu va ser, justament, ampliar cap a l’eixample les zones de vianants que ara es restringeixen al nucli antic.