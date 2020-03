El coronavirus provoca l'anul·lació de les reserves d'Israel al Pirineu

El turisme d'Israel que arribava cada primavera al Pirineu de Lleida ja ha anul·lat totes les reserves arran de la propagació del coronavirus. Josep Castellarnau, president de la Federació d'Hostaleria a Lleida, ha explicat que l'anul·lació d'aquestes reserves suposa pels establiments on s'allotjaven una pèrdua d'entre el 20% i el 25% de facturació. Aquest fet suposa una "molt mala notícia" pel sector, ha afirmat. Castellarnau ha explicat que el turisme d'Israel és un dels que més visita el Pirineu de Lleida. Un dels espais més visitats per aquest turisme és el Parc Nacional d'Aigüestortes, on es registren xifres de 560.000 persones l'any. Pel que fa als visitants estrangers suposa un 19% del total i el 36% són d'Israel.

Pel que fa a les reserves, Castellarnau ha explicat que encara no han registrat anul·lacions però sí que han notat una interrupció en les trucades per fer reserves per les pròxims setmanes. Pel que fa a les reserves per les setmanes vinents no s'han anul·lat perquè són d'un turista de proximitat, majoritàriament català, ha explicat Castellarnau.

Els establiments turístics del Pirineu confien que les reserves per Setmana Santa es reactivin els últims dies. El president dels hotelers de Lleida ha afirmat que "ara la gent no està viatjant ni fent reserves". "La gent té por" i per aquest motiu "no viatja ni agafa avions", ha sentenciat Castellarnau, i per aquest motiu confien amb el turista de proximitat.