La policia de la Seu denuncia 15 persones per infringir el confinament

La policia municipal de la Seu d'Urgell ha denunciat quinze persones per infringir les mesures de confinament establertes arran de la declaració de l'estat d'alarma a l'estat espanyol.



Els agents han dut a terme en aquest període 120 controls de vigilància, en els quals han identificat 821 persones i 585 vehicles, tal com informa l'ACN. Del conjunt de sancions, n'hi ha catorze per circular fora dels supòsits i motius previstos en el reial decret, dos per desobeir les ordres dels efectius policials, una per negar-se a ser identificat i una per alteració de l'ordre públic.

Mentrestant, la policia local de Puigcerdà ha aixecat catorze actes de denúncia, tres per reincidència, en 197 controls a vehicles i 179 a vianants duts a terme durant la segona quinzena de març.