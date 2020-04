La Seu desinfecta els carrers amb un servei especial de neteja

L'ajuntament de la Seu d'Urgell, després de tres setmanes de confinament, ha dut a terme un servei especial de repàs de neteja i desinfecció viària. A través d'un comunicat, indiquen que s'ha destinat quatre treballadors per aquesta actuació, que han netejat els carrers de la ciutat durant quatre hores. El s ervei de neteja viària va quedar molt reduït el passat 16 de març i des d'aquella data s'ha mantingut diàriament un terç de la plantilla fent la neteja de bosses i mobles fora dels contenidors, així com un equip per desinfectar amb hipoclorit sòdic papereres, bancs i baranes.

D'altra banda, el servei municipal de neteja viària demana a la població que cal tenir una cura especial i no llençar els guants a terra, ja que aquests van als contenidors de fracció de resta o a les papereres. A més, també recorda que és molt important recollir sempre les defecacions dels gossos.

Caramelles des del balcó

D'altra banda, la capital alt urgellenca no ha volgut suspendre l'activitat de les caramelles infantils i des de l'ajuntament es proposa que la canalla surti engalanada a la seva finestra o al seu balcó el proper dissabte 11 d'abril a les 12 del migdia per cantar la cançó 'Les flors de la primavera'.