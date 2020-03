Un dissabte amb carrers buits a la Seu d'Urgell

Després que aquest divendres al vespre el president de la Generalitat demanés el confinament de Catalunya pel coronavirus, la imatge de carrers buits està marcant el dia de dissabte a la Seu d’Urgell. El carrer Major, ubicació on s’havia de celebrar el mercat setmanal i també l’activitat comercial ‘Botigues al carrer’ amb motiu del Dia de la Constitució andorrana, mostrava una imatge deserta, impròpia d’un dissabte al matí a la capital de l’Alt Urgell.

Per altra banda els supermercats sí que estan veient incrementades les seves compres davant la crida a la població de quedar-se a casa. El volum d’entrada i sortida de gent als establiments d’alimentació és constant però no s’estan observant episodis de llargues cues en les caixes. Tot i així, la imatge de prestatgeries més buides de l’habitual està sent una constant des d’aquest divendres, com també la dels carrets de supermercat plens.