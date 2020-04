Un 20% dels pacients atesos als hospitals del Pirineu són de fora de la comarca

Malgrat la situació actual provocada per la crisi sanitària i la decretació de l’estat d’alarma en països com Espanya, alguns ciutadans de l’estat veí han decidit fer cas omís a les directrius fixades pel govern central i traslladar-se, mentre duri el confinament, a segones residències. Aquest dimarts l’hospital de la Cerdanya, situat a Puigcerdà, ha alertat que un 20% dels pacients que han atès al centre el darrer cap de setmana no pertanyen a la comarca. Es tracta, per tant, d’un fet que evidencia el moviment de persones cap a segones residències, especialment a les portes de Setmana Santa. Per sort aquesta no és una situació que s’està vivint en altres centres hospitalaris dels Pirineus, ja que molts d’ells no compten amb cap pacient resident de fora, com és el cas de la Seu d’Urgell i Andorra.

A l’hospital de Campdevànol, al Ripollès, al voltant d’un 13% dels pacients no pertany a aquest territori però, en aquest cas, des del centre no s’ha diferenciat el nombre de malalts que estaria contagiat per Covid-19. Sense sortir d’aquest territori, el Centre d’Atenció Primària (CAP) de Camprodon ha posat de manifest que 9 de cada 10 persones ateses es dirigien a una segona residència. Davant d’aquesta xifra, l’alcalde de la localitat, Xavier Guitart, ha alertat del risc que suposa per a la salut que la gent actuï com en èpoques vacacionals.

Altres centres consultats, com l’hospital de Figueres, confirmen que no tenen constància de pacients de fora que hagin requerit assistència sanitària i, en tot cas, es tractaria de casos puntuals. El mateix passa amb el centre hospitalari de Tremp, que fins a la data no registra un elevat volum d’ingressats que no pertanyin a la comarca, tot i que tenen constància d’algun cas.

En aquest sentit, cal destacar que des del Consell Comarcal de la Cerdanya s’ha recordat que anar a segones residències durant l’estat d’alarma és tipificat com a delicte de desobediència greu. Així ho reforça les paraules d’aquest dimarts del conseller d’Interior de la Generalitat, Miquel Buch, en què ha assegurat que es pensen endurir les mesures per qui actuï d’aquesta manera. Buch ha alertat que s’enduriran els controls policials per impedir que la gent es traslladi pel territori català sense una causa justificada, ja que actuacions com aquestes suposen “un acte d’insolidaritat absoluta”.