La Seu elabora un mapa ecoturístic per difondre la “natura més urbana” de la ciutat

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha presentat aquest dimecres al matí un nou recurs turístic lligat a la natura que ofereix la capital alturgellenca: La Seu, naturalment. Es tracta d’un mapa ecoturístic que recull tota la biodiversitat que es pot observar passejant pels carrers de la ciutat. Així ho han explicat durant la presentació d’aquesta nova eina turística i educativa la regidora de Patrimoni Natural, Núria Tomàs, i la primera tinent d’alcalde i regidora de Turisme de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Mireia Font.

“Amb aquest plànol es vol promoure la biodiversitat que té la Seu d’Urgell (flora, fauna, geologia i cel nocturn) amb l’objectiu d’atraure turistes que vulguin gaudir de la natura sense aglomeracions, trobant una alta varietat d’ecosistemes sense sortir de la trama urbana”, ha explicat Tomàs. La regidora de Patrimoni Natural ha afegit que aquest plànol serà una eina educativa més tant per a escoles com per a casals de lleure.

Per la seva part, Mireia Font ha explicat que “es tracta d’un nou producte de què disposa Turisme Seu per arribar a un altre públic i que afegeix encara més valor a la Seu d’Urgell com a destinació saludable i de natura, dues característiques molt importants en els moments que estem vivint”. Font ha remarcat també que aquest mapa dedicat a la natura urbana de la ciutat se suma i es complementa amb l’exposició permanent sobre el patrimoni natural de l’Alt Urgell que des de ja fa uns anys es pot visitar a la cinquena planta de l’ Espai Ermengol-Museu de la Ciutat.

La Seu, naturalment és un plànol-guia que inclou vint punts d’interès ecoturístic i que s’ha editat en quatre idiomes (català-anglès i castellà-francès). Els turistes que visitin la Seu d’Urgell podran conèixer aquests vint elements naturals tot passejant pels carrers de la ciutat. Aquests punts queden recollits en aquest mapa que indica la seva ubicació i explica quin tipus d’element natural és i les seves característiques.

A més, aquest recurs ecoturístic ofereix dos codis QR que enllacen, un al web de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, i l’altre, al web de Turisme Seu, on es poden trobar les fitxes de cadascun dels vint punts d’interès ecoturístic que amplien informació. També des dels dos webs es pot descarregar aquest plànol. Per últim, aquest mapa ecoturístic explica la importància que té el fet que la Seu d’Urgell disposi d’espais verds que siguin cada cop més sostenibles, així com la gestió actual i futura del verd urbà.