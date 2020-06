L'empadronament es dispara en municipis de Cerdanya i de la costa durant els mesos de confinament

L' empadronament en alguns municipis de l'Alt Pirineu i de la costa s'ha disparat durant els mesos de confinament. Es tracta de veïns que ja hi tenien segones residències o que ja vivien a aquests municipis sense estar-hi censats, i amb les restriccions de mobilitat han optat per empadronar-s'hi, per poder-hi passar el confinament sense ser multats.

Un dels municipis de l' Alt Pirineu on s'ha produït un major increment en el nombre de persones censades ha estat Bolvir, a Cerdanya. El seu alcalde, Isidre Chia, apunta que aquestes superen la vintena i que aquest fet guanya importància si es té en compte que, amb elles, la població s'aproxima als 400 habitants. En aquest sentit, ha explicat que la majoria de nous empadronats corresponen a famílies que ja hi tenien una segona residència i que, en alguns casos, els fills dels propietaris d'aquestes cases han apostat per traslladar-se a viure a la zona.

La qualitat de vida que hi troben, més valorada arran del context de crisi sanitària de la covid-19, és una de les seves principals motivacions per fer el canvi. Aquesta va lligada, a més, amb el fet que veuen possible poder teletreballar o gestionar les seves empreses des d'aquest punt, limitant-ne els desplaçaments cap a Barcelona i la seva àrea metropolitana a un o dos cops per setmana. Mentre, a Guils de Cerdanya, amb poc més de mig miler d'habitants, el cens ha crescut en gairebé una desena de persones, tot i que en aquest cas no s'ha pogut constatar el motiu pel qual s'han empadronat, segons ha comentat el seu alcalde, Josep Mendo.

L'efecte no es nota a la resta de comarques pirinenques

D'altra banda, en municipis del Pallars Sobirà com Esterri d'Àneu no s'han detectat noves peticions d'empadronament i el seu alcalde, Pere Ticó, explica que "ja li agradaria" que es produís un augment en els pròxims quatre o cinc mesos perquè, afegeix, "això voldria dir que es repobla el Pirineu". En el mateix sentit s'expressa el seu homòleg a Llavorsí, Josep Vidal, que apunta que veu "difícil" que s'aposti per aquesta opció mentre no es millorin qüestions cabdals com ara les comunicacions i l'accés a Internet.

Mentrestant, al Pallars Jussà, l'alcalde de la Torre de Capdella, Josep Maria Dalmau, assegura que tampoc s'ha produït cap increment en el cens i ha explicat que "molts dels segons residents dels pobles de la Vall Fosca ja estan empadronats al municipi". En el cas de Josa i Tuixén, a l'Alt Urgell, la seva alcaldessa, Marta Poch, diu que "tant de bo" hi hagués interès a venir a viure a la zona i reconeix que, de vegades, pot ser complicat fer aquest pas si no tens una feina. Finalment, l'alcaldessa de la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça, Sònia Bruguera, també afirma que no s'han detectat moviments en el cens municipal.