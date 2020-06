Les empreses de la Seu d'Urgell ja poden recollir el kit antiCovid-19 gratuït a l'oficina de turisme

A partir d'aquest dilluns 15 de juny tots aquells comerços, establiments i empreses de la Seu d'Urgell que encara no hagin recollit el seu kit antiCovid-19 (mascaretes FFP2 i gel hidroalcohòlic) que ofereix gratuïtament l'Ajuntament urgellenc, ho poden fer a l' oficina de Turisme Seu (planta baixa de l'Espai Ermengol). El lliurament d'aquest kid antiCovid-19 serà de dilluns a dissabte, de 9 a 14h. Recordem que es lliuraran tres mascaretes FFP2 i un litre de gel hidroalcohòlic per establiment o empresa, mentre que aquells negocis o empreses que tinguin més de cinc treballadors se'ls hi lliurarà cinc mascaretes.