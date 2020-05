Les empreses d’esports d’aventura demanen un protocol clar per reobrir amb seguretat

Les empreses d’esports d’aventura ja han assumit que seran un dels darrers sectors que podran tornar a obrir amb una certa normalitat després del confinament. Tot i això, han demanat a les administracions que elaborin un protocol clar per tal de saber com han de tornar a treballar amb garanties de seguretat.

Des de l’Associació d’Empreses d’Esports d’Aventura del Pallars Sobirà, el seu president, Florido Dolcet, ha explicat que “ho estem treballant amb el Patronat de Turisme de la diputació de Lleida, el departament d’Empresa de la Generalitat i la direcció general de Turisme, i ens han dit que la tercera setmana de maig hauríem de tenir ja el protocol, que comptarà amb l’assessorament d’una empresa especialitzada alemanya”.

Dolcet ha deixat clar que “per a nosaltres és bàsic saber quan, com i a qui ens hem d’adreçar per saber com hem de tornar a la normalitat”. Així, d’una banda, volen que aquest protocol estableixi un calendari, per tal de poder organitzar-se, i de l’altra, que sigui “molt exigent, perquè doni total seguretat i tranquil·litat tant als nostres clients com als treballadors”.

Des de l’associació remarquen que la qüestió de la seguretat és clau si es vol que els turistes tornin a confiar a l’hora de fer aquestes activitats. La necessitat de garantir el distanciament, lògicament, “és una qüestió que ens complica la situació”, però des de l’entitat confien trobar solucions adequades per a cada modalitat d’esport d’aventura.

Reobrir només si hi ha garanties de seguretat

Tot i ser conscients que seran dels últims a poder reobrir, per culpa d’aquestes dificultats, des del sector confien almenys no perdre l’estiu. “Ja hem perdut la primavera, que és quan tenim el gruix d’escolars i la Setmana Santa, de manera que confiem poder treballar el juliol i l’agost, sempre que sigui possible fer-ho amb seguretat”, apunta el president de l’entitat.

Dolcet ha alertat que la situació de les empreses d’esports d’aventura “és molt complicada, ja que som els que tindrem més dificultats per poder reactivar-nos”. “Estem fent un gran esforç per poder aguantar però ja veurem com ens en sortirem”, ha lamentat. Malgrat tot, ha volgut llançar un missatge d’esperança, en assegurar que “estem convençuts que la nostra oferta, basada en la natura i la sostenibilitat, i feta amb totes les garanties, farà que quan superem la crisi de la Covid-19 puguem recuperar el nostre paper i tornar a ser un reclam turístic i un motor econòmic de les comarques del Pirineu”.