Les empreses de ràfting del Pallars Sobirà començaran a operar el 21 de juny

Les empreses de ràfting del Pallars Sobirà començaran a operar el dia 21 de juny, ja amb la mobilitat entre regions sanitàries recuperada. Les empreses del sector dels esports d'aventura confien a recuperar l'activitat i que la demanda sigui important donat que aquesta temporada encara no l'han pogut estrenar pel coronavirus. La temporada de ràfting al Pallars Sobirà s'estrena normalment a mitjan maig, però les setmanes anteriors, amb Setmana Santa, el pont del Primer de Maig i els grups escolars de primavera suposen un 50% de la facturació anual per la majoria de negocis, uns diners que enguany ja han perdut, per la qual cosa ara confien a fer una bona campanya d'estiu.

Manel Irímia, de Ràfting Llavorsí, ha explicat que ja tenen les primeres reserves pel dia 27 de juny. En aquest sentit, ha celebrat que les darreres setmanes han notat una "bona predisposició" dels clients a pujar a fer esports d'aventura al Pallars i ha dit que els telèfons tornen a sonar a un "molt bon ritme". Irímia ha afegit que s'ha intensificat la desinfecció a la zona de recepció dels clients i als vestidors. A més, un cop els clients estiguin preparats per pujar a la barca, s'intentarà agrupar-los per unitats familiars. El distanciament a la barca és materialment impossible, fet pel qual hauran de portar mascareta per baixar pel riu. Un cop finalitzat el descens, el trasllat amb vehicle fins a la base de l'empresa s'haurà de fer amb la meitat de la capacitat del vehicle i també amb mascareta.

El ràfting és una activitat grupal on és complicat complir el distanciament físic però hi ha altres esports com l' hípica en què serà més fàcil començar a treballar. Irímia ha explicat que en casos com aquests el distanciament és molt fàcil de complir i l'únic que s'haurà de fer cada cop que es faci un servei serà desinfectar de manera profunda el casc dels clients o la sella i les regnes dels cavalls.

Al Pallars Sobirà hi ha unes 60 empreses que es dediquen al turisme actiu i d'esports d'aventura. Aquestes xifres evidencien la importància del sector a l'Alt Pirineu. El president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà, Florido Dolcet, ha dit que es tracta d'un "sector clau en la creació de llocs de treball" i ha afegit que "són determinants en la lluita contra el despoblament a les zones rurals". El president de l'Associació d'Empreses ha dit que ara cal pensar ja en estratègies de promoció per captar un turisme local i tornar a situar el Pallars Sobirà i el riu Noguera Pallaresa com a "referent d'esports d'aventura".