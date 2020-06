Els equipaments culturals de l'Alt Pirineu i Aran reobren adaptats a la "nova normalitat"

Els equipaments culturals i patrimonials de l'Alt Pirineu i Aran van entrant a poc a poc a la "nova normalitat". Alguns van començar a reobrir les portes fa uns dies, quan la regió sanitària va entrar a la fase dos de la desescalada. Altres han preferit esperar a aquesta setmana, amb la fase tres ja consolidada, però pràcticament tots estaran a punt per a aquest proper cap de setmana, quan es preveuen els primers moviments importants de població, en haver-se obert ja la mobilitat a tot Catalunya.

Un dels primers grans equipaments culturals de l'Alt Pirineu i Aran a tornar a posar-se en marxa va ser el Centre del Romànic de la vall de Boí, que el passat dijous 4 de juny va tornar a obrir les portes de Sant Climent de Taüll. Una setmana després va fer el mateix amb Sant Joan de Boí i aquest dijous ha tornat a obrir les portes de Santa Eulàlia d'Erill la Vall. La reobertura de les diferents esglésies romàniques s'està fent de forma progressiva per poder detectar errors i corregir-los en les següents obertures.

A més, s'han adoptat estrictes mesures de seguretat, amb la creació de circuits d'entrada i sortida, la compra d'entrades de forma anticipada per controlar l'aforament en tot moment, l'obligatorietat d'utilitzar mascaretes i posar-se gel hidroalcohòlic abans d'entrar als temples, la prohibició de tocar cap element de l'interior del temple o el tancament dels campanars on no es pot mantenir la distància de seguretat interpersonal.

Des del Centre del Romànic expliquen que els visitants que han anat a les esglésies aquestes últimes setmanes p rovenien de la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran. Molts d'ells eren veïns de la vall de Boí, del Pont de Suert i de Vilaller, però també n'hi havia del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l'Alt Urgell, Cerdanya i, des del cap de setmana passat, quan es va reobrir parcialment la frontera, també d'Andorra. Com a dada curiosa han explicat que aquest dijous ja han rebut els primers visitants de fora del Pirineu, concretament de la regió sanitària del Camp de Tarragona.

Reobert el Museu de Llívia

Mentrestant, a Cerdanya qui també ha obert portes aquesta setmana ha estat el Museu de Llívia. Des de l'equipament han explicat que les últimes setmanes han estat treballant per adequar tots els espais a la nova normativa, per tal que el públic pugui visitar l'equipament "amb les màximes condicions de seguretat i confort".

Així, l'aforament màxim s'ha reduït a un 50 %, de manera que hi podran entrar 62 persones cada hora com a màxim. Pel que fa a l'equip, s'han revisat i reforçat els protocols del personal d'atenció al públic i del personal de neteja. A tots ells se'ls proveeix d'EPIS: mampara protectora, ulleres, mascareta FFP2, gel hidroalcohòlic i guants. A més, s'ha intensificat la neteja i desinfecció de tots els espais i superfícies del museu i es fa la renovació de l'aire amb un sistema d'extracció.

D'altra banda, s'ha creat una nova senyalització per marcar un recorregut i s'han modificat alguns aspectes per evitar aglomeracions. Per entrar al museu és obligatori l'ús de mascareta i es dispensa solució hidroalcohòlica per les mans i peücs per a les sabates, ja que en un espai del museu hi ha paviment de moqueta. Del 15 al 30 de juny l'horari d'obertura del museu és de dilluns a divendres de 9 a 15 hores. A més, durant aquests quinze dies l'entrada al museu és gratuïta, així com l'audioguia.

Tot a punt a l'Espai Ermengol

Per la seva banda, l'Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d'Urgell tornarà a obrir aquest divendres 19 juny. Tal com han indicat des de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ho faran "amb totes les mesures sanitàries que es recomanen en la fase de tres de desescalada per tal de garantir un equipament segur i saludable als seus visitants i treballadors".

El museu es podrà visitar de manera lliure i/o amb visita guiada acompanyada de manera individual, familiar o en petits grups de convivència conjunta, amb un màxim de deu persones. Per visitar-lo es recomana demanar cita prèvia, ja que l' aforament estarà limitat a un 50% per planta, de manera que com a molt hi podran haver 99 persones en tot l'edifici.

La recepció de l'Espai Ermengol estarà protegida per mampares, hi haurà una línia a terra per senyalitzar el torn i la distància de seguretat entre visitants. El pagament de les entrades serà preferentment per mitjans electrònics i l'accés a la botiga del museu i a l'oficina de turisme serà limitat. El personal de recepció aportarà els materials sol·licitats i respondrà a les preguntes dels visitants. Val a dir que tot el material i productes de l'equipament quedarà sota protecció de les vitrines.

Els visitants hauran de portar posada la mascareta de manera obligatòria i l'equipament posarà a disposició gel hidroalcohòlic per desinfectar-se les mans. Per complir amb les mesures de seguretat, els visitants a l'Espai Ermengol hauran de mantenir una distància de dos metres. L'ascensor serà només per a ús individual excepte si el visitant requereix un cuidador per accionar-lo.

Totes les portes de l'itinerari de circulació per visitar les exposicions, així com les dels lavabos públics, quedaran obertes per evitar que els visitants obrin i tanquin portes, amb l'objectiu que no hagin de tocar res. Respecte a les exposicions, les pantalles interactives de la primera i la cinquena planta restaran apagades per motius de seguretat i higiene. Només quedaran en funcionament els audiovisuals que es puguin reproduir de manera automàtica. Val a dir també que es netejarà i desinfectarà de manera diària tots els bancs i la barana de l'escala i els interruptors dels lavabos públics, i es ventilarà l'edifici freqüentment.

Altres equipaments destacats del territori, com l' Ecomuseu de les Valls d'Àneu, el Museu Hidroelèctric de Capdella o el Museu de la Conca Dellà ja van reobrir les portes el passat 5 de juny.