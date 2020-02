L'excavació de les galeries d'evacuació del túnel de Tresponts estarà enllestida aquesta primavera

L'excavació de les dues galeries d'emergència del túnel de Tresponts, treballs que formen part de la millora integral de la carretera C-14 entre Organyà (Alt Urgell) i la cruïlla d'accés al nucli de Montan de Tost, estarà completada aquesta primavera. Així ho ha dit aquest dimarts el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, que ha visitat les obres i ha pogut comprovar que s'ha enllestit la que queda més a prop de la boca sud, de 427 metres de llargada.



Isidre Gavín ha assegurat que s'estan complint els terminis previstos per executar les obres del túnel de Tresponts i que aquest estarà operatiu a finals d'aquest any. En aquest sentit, ha explicat que un cop excavades les dos galeries d'evacuació, aquesta primavera, es podrà retirar part de la maquinària més pesada que s'ha utilitzat per dur a terme aquestes tasques. D'aquesta manera, ha descartat que la renúncia de l'empresa que s'encarregava de les voladures, fet que va obligar a buscar-ne una altra per acabar els treballs, hagi suposat cap alteració del calendari inicial.



Pel que fa a la galeria principal, Gavín ha detallat que s'estan acabant les rases per on s'instal·laran les canonades que faran la funció d'evacuació d'aigües i que també s'ha recobert amb aïllant la part superior. Aquests darrers treballs també s'han dut a terme al túnel preexistent, que s'ha ampliat i on pràcticament només queda enllestir l'enllumenat i asfaltar. Finalment, ha recordat que la millora de la C-14 en aquest punt, que ha comportat una inversió de 35,4 milions d'euros, suposarà passar d'una calçada de set a deu metres d'ample i guanyar en seguretat i comoditat, ja que la via actual és estreta i sinuosa en aquest tram.