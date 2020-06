Les falles dels Pirineus ja tenen museu virtual

Les falles del Pirineu ja disposen del seu propi museu virtual. Es tracta del Prometheus Museum que recull la festa de les falles per tal de facilitar a la comunitat fallaire una plataforma interactiva que contribueixi a mantenir l'esperit festiu viu, atesa la incidència de la pandèmia de la covid-19. Aquest minimuseu compta amb diferents espais expositius sobre la festa; un mapa interactiu on es poden buscar els diferents pobles fallaires; un museu per a infants, on hi ha lectures i jocs relacionats amb les falles; i una secció en què, a través de les xarxes socials i l'ús d'etiquetes, es van recollint les aportacions de la comunitat fallaire. Prometheus és un projecte transfronterer sobre les Festes del Foc dels Solsticis als Pirineus.

Xavier Roigé, professor d'Antropologia i Museologia de la UB, ha explicat que aquesta acció ja estava prevista en el projecte Prometheus i que "són les circumstàncies que ens ha tocat viure amb la covid-19 les que ens han fet decidir a avançar-nos". Roigé ha explicat que s'ha volgut crear aquest minimuseu per facilitar que la festa "continuï viva, encara que sigui virtualment".

El museu virtual, que estarà en ple rendiment a finals del 2021, tal com estava previst, no serà ni un lloc web ni un recull de documentació, sinó un espai participatiu on preservar la festa i donar-li continuïtat. Roigé ha argumentat que "la festa només es pot viure a cada poble, a la plaça del poble on es viuen totes les emocions, però l'espai virtual potser n'ajudarà a la preservació".

Per la seva part, Virginie Soulier, professora de Museologia i Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UPVD, i Jean-Jacques Casteret, director adjunt del CIRDOC, han coincidit a assenyalar que l'estructura del museu és "evolutiva i dinàmica". Virginie Soulier ha manifestat que "la conceptualització d'aquest espai permet que tècnicament ens puguem adaptar a les noves realitats i al possible creixement de la comunitat fallaire".

Prometheus és el projecte sobre les Festes del Foc dels Solsticis als Pirineus. Compta amb vuit socis: el Govern d'Andorra, la Generalitat de Catalunya, el Conselh Generau d'Aran, el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, el CIRDOC, la UPVD, la UB, i la Càtedra Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus de la UdL. El projecte pretén contribuir a la c ontinuïtat del reconeixement de les falles dels Pirineus com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO, que va inscriure la festa en les seves llistes el passat 1 de desembre de 2015 a proposta de la candidatura encapçalada per Andorra, i amb l'adhesió d'Espanya i de França.