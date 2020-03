Les farmàcies de la Seu d'Urgell reparteixen 1.000 mascaretes

Les farmàcies de la Seu d'Urgell repartiran a partir d'aquest divendres un total de 1.000 mascaretes, de manera gratuïta, a les persones que cuiden gent gran i a les persones més vulnerables. Les cinc farmàcies de la seu lliuraran 200 mascaretes a aquest col·lectiu de persones que ho necessiten per al seu dia a dia, segons informa l'ajuntament alt urgellenc en un comunicat.

En el moment de recollir la mascareta, s'haurà de deixar el número de DNI a la farmàcia per tal de poder portar un registre. A més, les farmàcies també donaran les instruccions sobre com cal rentar aquestes mascaretes després del seu ús diari. En aquest sentit, la tinent d'alcalde d'Atenció a les Persones, Marian Lamolla, ha volgut destacar la bona predisposició de totes les farmàcies de la ciutat. Lamolla també ha volgut agrair a les cosidores voluntàries de les mascaretes, les quals es preveu que en vagin confeccionant més amb l'objectiu de fer-les arribar a tants particulars com sigui possible.

Desinfecció d'espais de força concurrència

A més, durant aquest divendres també s'està portant a terme una desinfecció dels voltants i les entrades del Sant Hospital, de la comissaria dels Mossos d'Esquadra i del recinte de l'estació d'autobusos. Aquesta tasca la porta a terme el grup especial de prevenció d'incendis forestals del cos dels Agents Rurals, amb el suport dels treballadors de la Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet per tal d'evitar la propagació del coronavirus.