La fotografia serà una de les arts protagonistes del festival Terra Roia de Vilamur ( TRAf ). Així ho ha donat a conèixer el Consell Comarcal del Pallars Sobirà que també ha explicat que el certamen no s'oblidarà de les arts narratives, plàstiques, escèniques i musicals. Totes juntes, asseguren, "formaran un conjunt que enriquirà i farà més atractiu aquest esdeveniment cultural". El festival començarà amb una petita mostra-exposició de temàtica variada al poble de Llagunes, el dia 7 d'agost.



El dissabte 8, mentrestant, l a seu de l'Ajuntament de Soriguera, a Vilamur, obrirà el certamen amb l'obra "Itinerari d'una memòria enfrontada" d'Oriol Riart. Es tracta d'un recorregut fotogràfic pels principals indrets que durant nou mesos (abril – desembre de 1938) van esdevenir la línia de front de guerra a Catalunya, un front que resseguia els rius Noguera Pallaresa, Segre i Ebre. S'acompanya de fragments de diaris personals escrits pels combatents en els mateixos indrets i moments dels fets, cosa que dota el treball d'un major contingut humà i sentimental. L'exposició romandrà oberta fins al dia 22 d'agost.



Durant els dies centrals del TRaf a Vilamur, 13 i 14 d'agost, es podrà visitar el Pavelló de la Fotografia, amb instantànies de fotògrafs locals, col·leccions del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Llac de Sant Maurici, de l'Arxiu Comarcal de Sort, l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu i altres cessions de particulars que permetran gaudir de més de 300 treballs. A més, la fotografia estereoscòpica de Josep Forns, cortesia de la Xarxa de Museus i Equipaments Patrimonials de l'Alt Pirineu i Aran, es projectarà a la sala de cinema "Era del Silo ", un espai habilitat per oferir diverses sessions de documentals, vídeo-arts i curts durant el TRaf .



El gruix del Terra Roia A rts Festival es desenvoluparà els dies 13 i 14 d'agost. Tot i això, alguns dels treballs també es presentaran en altres localitats durant aquest mes, com per exemple, a Esterri d'Àneu, on s'exposaran entre els dies 24 i 31 d'agost, amb el patrocini de l' Ecomuseu, les obres del projecte " Intra /relacions" de l'artista local Miquel Seguer, que explica que "és un diàleg entre fotografia i pintura en un mateix suport amb una reinterpretació estètica, narrativa i en alguns casos conceptual del motiu fotografiat".



Així mateix hi exposaran un important nombre de fotògrafs, professionals i aficionats d'aquest art, que deixen gravada a la memòria la diversitat de tot el que ens envolta. Paral·lelament s'oferiran diverses presentacions i xerrades al voltant del món fotogràfic, que arrodoniran el programa del festival. En la nota s'explica que els organitzadors intentaran, malgrat les actuals circumstàncies, convertir el Terra Roia en un festival de referència en el futur.



Aquest festival prendrà el relleu del Siarbt , que es va celebrar durant dues edicions a Vilamur de la mà d'uns altres organitzadors. De fet, l'equip gestor que el va posar en marxa va fer un acte simbòlic de protesta fa uns mesos pels canvis que s'hi han fet.