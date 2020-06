Les hípiques de l'Alt Pirineu i Aran ja comencen a fer les primeres sortides

Les hípiques ja podien començar a treballar amb grups de deu persones a la fase 1 de la desescalada però la manca de clients va fer que totes seguissin tancades. Les de l'Alt Pirineu, ja a la fase 3 i tenint en compte la mobilitat entre les regions sanitàries han començat a obrir les portes i rebre els primers clients. L'hípica Aventura Verda de Ribera de Cardós, al Pallars Sobirà, ha reprès les sortides amb clients aquesta setmana.

A les zones comunes l' ús de la mascareta i la neteja de les mans amb gel hidroalcohòlic són obligatoris. El responsable de l'hípica, Oriol Poy, ha explicat que ell ha intensificat la neteja dels cascs i tot l'equipament dels cavalls. Pel que fa al moment de l'excursió a cavall pròpiament dita, l'ús de la mascareta no és obligatori perquè la distància de seguretat entre persones sempre supera els dos metres.

Poy ha explicat que també ha aprofitat aquests dies per fer els extraescolars d'hípica que tenia programats amb els nens de la Vall de Cardós i que es van haver de suspendre. En aquest sentit, ha dit que abans del coronavirus tenia sis nens apuntats i amb la represa de l'activitat s'han inscrit un total de quinze, que els ha hagut de separar per grups. Aquesta hípica de la Vall de Cardós confia que l'activitat es vagi recuperant a poc a poc i les reserves per aquest juliol i agost siguin similars a les de l'any passat.