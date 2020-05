L’hospital de la Seu recupera la primera planta per als malalts sense coronavirus

L’hospital de la Seu d’Urgell ja ha pogut recuperar la totalitat de la primera planta per als malalts que no estan sent tractats per coronavirus, inclosa la Unitat Maternoinfantil. L’absència de nous ingressos per Covid-19 els darrers dies ha permès habilitar la segona planta del centre hospitalari per tal que, si es presenta algun nou cas, es pugui tractar en aquest espai.

L’alcalde de la Seu d’Urgell i president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, ha explicat que “en breu els llits de crítics s’ubicaran fora de la zona quirúrgica, recobrant la sala de parts i un quiròfan”. També ha afegit que “la gent gran que tenim al Seminari, de moment, s'hi quedaran”. Fàbrega ha volgut deixar clar que “en tot moment disposarem dels llits de crítics i capacitat de llits per rebre un flux important de malalts amb Covid-19”. “Esperem que no calgui, però estem preparats”, ha reblat.

Fàbrega també ha alertat que “és un moment delicat per als centres hospitalaris i d’atenció primària, ja que han de mantenir els seus plans de contingència activats i amb capacitat per créixer i fer front a possibles rebrots de la malaltia”. Al mateix temps, ha afegit, “han de mantenir els circuits diferenciats per la resta de casos i malalties, que s’han de recomençar a visitar i operar”.

En aquests moments, a l’hospital de la Seu d’Urgell no hi ha cap ingressat per la Covid-19 ni cap pacient pendent de resultats. Al seu domicili hi segueixen 210 persones aïllades, 31 que són casos confirmats 98 sospites i 81 contactes sense símptomes. A més, ja s’ha donat l’alta a 144 persones.

Cinc nous positius a l’Alt Pirineu i Aran

Al conjunt de la regió sanitària, però, sí que han augmentat el nombre de casos positius. Segons les darreres dades facilitades pel Departament de Salut, si aquest dimarts 5 de maig hi havia 351 positius confirmats, amb les dades d’aquest dimecres la xifra ha pujat fins als 356. El que sí que s’ha confirmat és que, en vint dies, no hi ha hagut cap defunció per coronavirus a la regió.