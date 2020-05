Els hospitals de la Seu i Puigcerdà ja no tenen cap ingressat per Covid-19

La Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell i l'Hospital de Cerdanya ja no tenen cap persona ingressada amb covid-19 ni tampoc pendent de resultats. A la capital alturgellenca, fins aquest dilluns hi quedava un cas sospitós, mentre que el darrer positiu confirmat va rebre l'alta diumenge. En l’informe que penja diàriament a les xarxes socials, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, també ha detallat que amb xifres d’aquest dilluns “a casa ara tenim 206 persones aïllades, de les quals 31 són casos confirmats, 94 sospites i 81 contactes sense símptomes”. Ha afegit que “ja s'han donat d'alta 139 persones”. Des de l’inici de la pandèmia també s'han efectuat set trasllats i s'han registrat tres defuncions.

Pel que fa als usuaris de la residència sociosanitària de l’hospital que es van traslladar al Seminari, Fàbrega també ha donat a conèixer que aquesta setmana se’ls estan canviant els llits i se’ls estan posant “els nous que ens han arribat de part del CatSalut, molt més moderns i ergonòmics”.

En relació a l'equipament situat a Puigcerdà, en les darreres hores també han arribat a zero els casos pendents de resultats i fa dotze dies que no hi ha cap positiu de coronavirus ingressat. En aquest equipament es van hospitalitzar 35 persones, es van fer sis trasllats i hi va haver una víctima mortal. També a través de les xarxes socials, l’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha afegit que des de l’inici de la pandèmia s’han detectat 48 positius, entre els quals hi ha aquests 35 que han hagut de ser ingressats. Mentrestant, 30 pacients ja han rebut l’alta i són al seu domicili.