El pas a la fase 2 es fa notar poc a l’hostaleria i la restauració de l’Alt Pirineu i Aran

La manca de mobilitat entre regions sanitàries i les limitacions d'aforament als bars i restaurants són els principals factors que estan condicionant la reobertura d'aquest tipus de negocis a l' Alt Pirineu i Aran. Així, tot i que aquest àmbit territorial hagi entrat aquest dilluns a la fase 2 de la desescalada, ha costat visualitzar un gran canvi respecte a les setmanes anteriors en el volum d'activitat del sector de l'hostaleria. A més, l'ambient a les terrasses d'aquests locals ha estat per sobre del que hi havia al seu interior en localitats com ara la Seu d'Urgell, on era el primer dia que podien utilitzar aquest espai al 40% de la seva capacitat.



La cafeteria Cigne & Delicious de la Seu d'Urgell ha estat un dels punts on s'ha vist l'adaptació de l'interior del local a l'aforament permès en aquesta fase 2 de la desescalada, amb la col·locació de les taules a dos metres de distància. Tot i això, una de les seves encarregades, Sandra Lorenzo, ha explicat que els primers clients d'aquest dilluns han preferit ocupar les taules de la terrassa. "No sabem si es deu al fet que es troben més còmodes a fora o a que encara no gosen entrar", ha afegit, tot explicant que el bar va reobrir aquest dissabte passat aprofitant que el carrer on està situat es converteix en zona per a vianants durant el cap de setmana.

Precisament, la copropietària del restaurant El Menjador, Carolina Vicente, esperarà a la setmana que ve per obrir i, per primer cop, ho farà afegint-hi algunes taules als porxos de l'entrada del seu establiment, situat al carrer Major de la capital alturgellenca. Així, tot i que creu que la seva clientela "prefereix estar en un lloc ben ambientat" dins el local, enguany es veuen "una mica obligats" a posar terrassa per compensar una part de l'espai que no poden utilitzar a la part interior i intentar minimitzar la possible pèrdua d'ingressos.

Mentrestant, el propietari del restaurant Miscela -que forma part de l'hotel Avenida-, Miquel Àngel Sànchez, ha apostat per combinar el servei presencial per un de nou de comandes a domicili, que funciona des de fa una setmana. Creu que és una manera de compensar la "balança" i que convindria "obrir una mica més la mobilitat" entre regions sanitàries de Catalunya. El també president de l' Associació d'Hostaleria de l'Alt Urgell ha destacat de dues terceres parts dels clients que arriben a aquesta zona del Pirineu provenen de les demarcacions de Barcelona, Tarragona i Girona.

Per la seva banda, el president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau, ha recordat que el turisme és un dels motors econòmics de l'Alt Pirineu i Aran, motiu pel qual molts responsables de negocis d'aquest sector es plantegen esperar a obrir en el moment en què s'aixequin les restriccions de mobilitat actuals. D'aquesta manera, assegura que fer-ho abans és "inviable" per aquells que, per exemple, no han obert durant la fase 1 i aprofitant la zona de terrassa.

Castellarnau també s'ha afegit a la crida de diversos alcaldes del Pirineu que demanen permetre la mobilitat entre regions sanitàries que es troben a la mateixa fase de desescalada i, a més, veu convenient plantejar la reobertura del pas fronterer de la Val d'Aran. En aquest sentit, creu que tot plegat seria una manera de reactivar l'economia d'aquesta zona i de "crear energia positiva" entre la població, tenint en compte que, segons diu, els turistes tenen ganes de poder gaudir d'aquest territori i des del sector ja s'està preparat per rebre'ls.

Les empreses de ràfting i esports d’aventura esperen

Qui tampoc ha obert encara tot i poder fer-ho són les empreses de turisme actiu, que amb la fase 2 ja poden acollir a grups de fins a vint persones. El president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura del Pallars, Florido Dolcet, ha recordat que ja podien treballar en fase 1 però que sense mobilitat entre regions sanitàries ni uns protocols clars de seguretat, distanciament i higiene, no ho faran.



Tot apunta que les primeres empreses de turisme actiu que començaran a operar seran les que es dediquen a fer activitats individuals com l'hípica, la bicicleta de muntanya o el senderisme. Les activitats de ràfting, que es fan en grup i amb un monitor a la barca, o les de barranquisme, volen esperar a tenir més clars els protocols que està redactant la Generalitat i esperen tenir-los aviat.

Ni autoescoles ni residències

D’altra banda, la fase 2 també permet obrir a les autoescoles però a l’Alt Pirineu i Aran tampoc ho han fet, en aquest cas per protestar per la falta d'examinadors. Les residències de gent gran, mentrestant, podien començar a rebre visites aquest dilluns però la manca d’autorització per part de Salut ha fet que hagin hagut d'esperar-se a fer-ho durant la setmana.