L'hostaleria i la restauració del Pirineu preveu encara "poca alegria" aquest cap de setmana

El sector hoteler i de la restauració de l'Alt Pirineu i l'Aran no preveu que aquest cap de setmana es noti ja una forta afluència de visitants de la resta de Catalunya. Tot i que des de dijous ja es permet la lliure mobilitat entre tot el país, els hotels i càmpings no creuen que ho comencin a notar fins al juliol.

El president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, l'hoteler pallarès Josep Castellarnau, assegura que aquest cap de setmana "encara no hi haurà alegria". En aquest sentit, assegura que "alguna reserva sí que hem rebut, però poca cosa". El fet que Sant Joan caigui en dimecres, lamenta, no ha ajudat enguany a facilitar que la gent faci pont.

Castellarnau assegura que "la cosa sembla que s'animarà una mica de cara a la setmana que ve", però el juliol encara va "a poquet a poquet". "Suposo que la gent anirà perdent la temença i començarà a tenir ganes de fer vacances", afegeix. Si bé el juliol encara és una incògnita, de cara a l'agost Castellarnau assegura que les previsions són bones "i hi ha força reserves".

A Cerdanya, el 98% d'afiliats a l'Associació de Bars i Restaurants de la comarca ja han obert. Tot i això, la seva presidenta, Nati Bové, assegura que "alguns encara no obrirem fins a principis de juliol, perquè no pensàvem que la mobilitat de tot Catalunya s'obriria tan de pressa, i ens ha agafat encara fent els darrers preparatius". En aquest sentit, explica que per poder complir amb les mesures sanitàries han hagut de fer diverses adaptacions, i això els ha dut temps.

Pel que fa a aquest cap de setmana, assegura que " per la comarca comença a haver-hi moviment i a la carretera entre Alp i Puigcerdà fa una estona hi havia molt més trànsit que dies enrere". En aquest sentit, creu que molts segons residents pujaran aquest cap de setmana "a veure com està la casa", però que l'activitat no es començarà a animar fins d'aquí a uns dies. Sigui com sigui, assegura que "els comentaris que ens fan els clients de tota la vida és que tenen moltes ganes de tornar".

Bové, però, ha destacat la importància que el sector reobri amb totes les garanties sanitàries i que els visitants i segons residents compleixin les normes, per evitar rebrots. "No ens podem permetre que ens tornin a tancar, perquè un altre tancament seria dramàtic per al sector", ha reblat.