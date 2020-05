La Seu lliura mascaretes FFP2 i gel hidroalcohòlic als establiments i empreses de la ciutat

L’ ajuntament de la Seu d’Urgell lliurarà de manera gratuïta mascaretes FFP2 i gel hidroalcohòlic a comerços, establiments i empreses de la ciutat. Tal com ha donat a conèixer el consistori en una nota de premsa, l’entrega es farà a la sala Sant Domènec de 8 a 11 i de 15 a 17 hores aquests pròxims dimecres, dijous i divendres.



El lliurament es farà per sectors econòmics, de manera que aquest dimecres hi podran anar els membres de l’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell i de l’Associació del Casc Antic. El dijous serà el torn dels associats a la Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell i de Menja’t l’Alt Urgell. Finalment, el divendres podran anar a recollir les mascaretes i el gel hidroalcohòlic els membres de l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell i els establiments turístics i de restauració.



L’ajuntament ha explicat que es lliuraran tres mascaretes FFP2 i un litre de gel hidroalcohòlic per establiment o empresa. Tot i això, a aquells negocis o empreses que tinguin més de cinc treballadors se’ls hi lliuraran cinc mascaretes. D’altra banda, aquells que no estiguin associats a cap entitat dels diferents sectors podran recollir també les seves mascaretes i el seu gel hidroalcohòlic. Caldrà, però, que ho facin el dia corresponent al seu sector econòmic. En el moment de recollir el material no caldrà cap acreditació, únicament es demanaran les dades de l’empresa per tal de fer la corresponent comprovació.