El mercat de la Seu recupera les parades de productes no alimentaris

Aquest pròxim dimarts 2 de juny el mercat setmanal de la Seu d’Urgell reincorporarà una trentena de parades no alimentàries, concretament de moda i complements. Tal com ha explicat l’Ajuntament en un comunicat, aquestes parades es reubicaran entre la plaça dels Oms, el carrer Sant Domènec, el carrer Ramon Llambart i el Parc del Cadí.

La reincorporació de les parades de roba, calçat i complements coincideix amb la segona setmana de la fase 2 de desconfinament en què es troba la capital alturgellenca. Per tal de complir amb les mesures de seguretat, tant per marxants com per compradors, ha calgut reorganitzar la seva ubicació per donar compliment a la normativa. Aquesta indica que les parades han de tenir una separació de dos metres laterals i sis metres frontals. Per això no hi haurà parades ni al carrer dels Canonges ni a l’inici del carrer Major.

Cal recordar que des del passat 28 d’abril el mercat setmanal se celebrar cada dimarts i cada dissabte però fins ara només amb productes frescos, d’alimentació i planter. Aquestes parades s’instal·len al passeig Joan Brudieu, en lloc del carrer Major, per poder complir amb les mesures de distanciament social mentre duri l’actual situació sanitària.