El mercat de la Seu reobre amb restriccions i amb una afluència considerable

Durant aquest matí de dimarts, una afluència considerable de persones ha assistit des de primera hora, tot i la pluja, al primer dia de reobertura del mercat setmanal de la Seu d'Urgell, que es troba ubicat al passeig Joan Brudieu per motius de seguretat per la Covid-19. En aquest sentit, Mireia Font, tinent d'alcalde de Promoció de la ciutat, en declaracions a l'ARA Andorra ha valorat positivament aquest primer dia de mercat i ha indicat que la gent ha pogut circular correctament mantenint les distàncies de seguretat i no hi ha hagut cap problema. "S'han respectat bastant les recomanacions horàries i de seguretat". Tot i així, ha reconegut que es veia algú sense mascareta o en una hora que no li corresponia. "La gent de les parades anaven tots amb mascaretes i, a més, també els n'hem facilitat", ha declarat la tinent d'alcalde.

Pel que fa al mercat, aquest dimarts tan sols hi havia unes quinze parades i la majoria eren de diversos productes d'alimentació, com ara fruites i verdures, oli, embotits o bacallà, entre d'altres. Tot i això, també està permesa la venda de begudes, productes higiènics, d'alimentació animal o planter d'horta. Per dissabte, tal com ha indicat Font, hi haurà vuit parades més. "El lloc de les parades que vindran ja estaven contemplades i marcades aquest dimarts", ha declarat Font, qui ha insistit que fins que no passi el dissabte, no podran fer una valoració completa sobre possibles aglomeracions en hores puntuals, ja que el mercat del dimarts tampoc sol tenir una afluència de persones molt important.

Les parades instal·lades entre la zona central del passeig Joan Brudieu i una de les calçades laterals estaven separades per una distància de més de dos metres a tots dos costats i de sis en la part en què quedaven enfrontades. Mentrestant, els clients havien de fer cua respectant també la separació requerida i només tocar els productes amb guants d'un sol ús facilitats pel venedor. Pel que fa a l'espai, estava tot delimitat i tan sols hi havia quatre accessos per controlar la gent i evitar aglomeracions a l'interior.

Un dels paradistes de fruites i verdures, Manuel Martínez, ha explicat a l'ACN que aquest dimarts era el primer dia que tornava a vendre els seus productes al mercat i que, progressivament, tornarà a altres mercats. En aquest sentit, ha valorat la reobertura com una notícia "extraordinària" i ha destacat el respecte que ha trobat per part de la gent en el compliment de les mesures preventives. Per la seva banda, Antonio Martínez, que comercialitza bacallà i d'altres productes d'aquest tipus, ha dit que el seu únic canal de venda són els mercats i que, per tant, necessitava que es tornessin a obrir per fer "rodar" el seu gènere.